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ランサムウェア（身代金要求型マルウェア）攻撃を受けた企業は、どう対処すべきなのか。実際に攻撃を受けた場合、どう行動し、何について判断を下さなけれならないのか。具体的にイメージができているだろうか。

「バックアップを戻せばいい」と考えるのは、システム障害やオペレーションミス、自然災害であれば合理的な判断だが、サイバー攻撃では事情が異なる。攻撃者はシステムに長期間潜伏している可能性があり、復旧に使おうとしているバックアップにもマルウェアが入り込んでいるかもしれない。

しかも、対応すべき課題はシステム復旧だけではない。「店舗を営業するのか停止するのか」「情報漏えいの有無をどう確認するのか」「身代金要求にどう向き合うのか」――。経営陣や法務、事業部門を巻き込みながら、短時間で難しい意思決定を重ねなければならない。

こうした現実を疑似体験するためのワークショップが開催された。実際の被害事例を基にしたシナリオを通じて、参加者がランサムウェア被害の発生から復旧、情報漏えい対応、経営判断までを追体験し、自社に足りない備えを議論するものだ。本稿では、そのシナリオに沿って、企業がどのような判断を迫られるのかを見ていきたい。

ランサムウェアを“疑似体験” 問われるのは「正解のない判断」

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