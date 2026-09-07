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「Grafana」と聞いて、OSS（オープンソースソフトウェア）の可視化／ダッシュボードツールを思い浮かべる人は少なくないだろう。特にオブザーバビリティー（可観測性）の分野で「Prometheus」と組み合わせて利用しているケースは多いかもしれない。

一方で、近年のオブザーバビリティーを巡る議論の中で耳にする機会が増えているのが、テレメトリーデータの収集などを標準化する「OpenTelemetry」だ。Prometheusと深い関係を築いてきたGrafana Labsも、OpenTelemetryの開発や普及に関わり、その利用を推奨している。

オブザーバビリティーにおいてオープンであることの意味や、OpenTelemetryがなぜ必要なのか、またAI活用が進む中でオープンであることがどのような意味を持ち始めているのかなどを、Grafana LabsのDeveloper Advocateで、SRE（サイト信頼性エンジニアリング）の分野やOpenTelemetryに詳しい山口能迪氏に聞いた。

そもそも「Grafana」とは 「Prometheus」との関係から整理

そもそも「Grafana」とは。その対象は文脈によって少し異なる場合もあるので、そこから整理しておこう。その原点は、スウェーデンの開発者トルケル・オーデゴール（Torkel Odegaard）氏が開発し、2014年にオープンソースで公開した可視化／ダッシュボードツールだ。さまざまなデータソースに接続してデータを可視化できる。

特にオブザーバビリティーの分野では、メトリクスを収集、蓄積するPrometheusと組み合わせて利用する構成が広く普及しており、同分野ではGrafanaと聞いてこのダッシュボードツールを思い浮かべる人が多いのではないだろうか。 Grafanaが広く利用されるようになった背景の一つが、Prometheusと組み合わせた利用がオブザーバビリティーの分野で定着したことだ。Prometheusでシステムのメトリクスを収集、蓄積し、そのデータをGrafanaのダッシュボードで可視化する構成だ。「コミュニティーで非常に人気を集めた構成だ」と山口氏は言う。 当初のGrafanaが担っていたのは、基本的にデータを「見る」部分だったが、Grafanaを開発するGrafana Labsは次第にバックエンドにも領域を広げていった。メトリクスを扱う「Mimir」、ログを扱う「Loki」、分散トレースを扱う「Tempo」などを開発し、OSSとして提供している。なおGrafanaという名称が指す対象としては、そうした技術を基盤にGrafana Labsがマネージドサービスとして提供する「Grafana Cloud」もある。 一方で現在も、OSS版のGrafanaを純粋な可視化ツールとして使うケースは多い。例えば部署ごとに異なるオブザーバビリティーツールやデータソースを利用している場合、それらの横断的なダッシュボードを作ることができる。オブザーバビリティーに限らず、宇宙関連の組織でもデータの可視化に利用されるなど、その用途は幅広い。 PrometheusからOpenTelemetryへ なぜ「オープン」が必要なのか 可視化ツールからオブザーバビリティーへと領域を広げてきたGrafanaだが、山口氏によれば一貫して重視されてきたのがオープンであることだ。オープンソースであることでユーザー自らが検証や機能追加ができ、結果としてそのコミュニティー全体の価値は高まっていく。 その考え方はPrometheusとの関係にも表れている。前述の通り、GrafanaはPrometheusと組み合わせて使われることが多く、Grafana LabsはPrometheusプロジェクトへの貢献も続けてきた。Prometheusを自社独自の仕組みに置き換えるのではなく、Prometheusとの互換性が重視されてきた。「Prometheusという広く普及した形式でメトリクスを扱えるようにしておけば、ユーザーは別の選択肢を使いたくなった場合にも、移行しやすくなる」（山口氏） メトリクスだけではない OpenTelemetryが登場した背景 そうした特定の製品やベンダーにユーザーを閉じ込めないという考え方は、「OpenTelemetry」への取り組みにも表れている。 まずPrometheusとOpenTelemetryの関係を整理しておこう。PrometheusはOpenTelemetryよりも歴史が長く、メトリクスの収集、蓄積、検索などを担う仕組みとして広く普及してきた。その後、システムの分散化が進むにつれて、メトリクスだけでなく、複数のサービスをまたいだ処理の流れを追跡する「分散トレース」の重要性も高まっていった。こうした中、テレメトリーデータを取得するための標準化を目指す「OpenTracing」や「OpenCensus」といったOSSプロジェクトが登場し、両者が2019年に統合されてOpenTelemetryが誕生した。 とはいえOpenTelemetryがPrometheusを置き換えるというわけではない。Prometheusは現在もメトリクスの世界で広く利用されており、PrometheusとOpenTelemetryの間では相互運用性を高める取り組みも進んでいる。 Grafana Labsでは、Prometheusの形式でメトリクスだけを扱うこともできる一方、「メトリクスを分散トレースやログなどと関連付けて利用したい場合にはOpenTelemetryを推奨している」（山口氏）という。 特定ベンダー向けの「計装」から切り離したオープン性

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