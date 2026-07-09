この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

Cloud Native Computing Foundation（CNCF）は2026年5月21日（米国時間）、オープンソースのオブザーバビリティ（可観測性）フレームワーク「OpenTelemetry」を、プロジェクトの成熟度を示す4段階のうち「Graduated」（卒業）に認定したと発表した。

2019年に誕生したOpenTelemetryは、数あるオープンソースプロジェクトの中でも異例の速さで存在感を高めてきた。CNCFによると、240を超える同財団のプロジェクトの中でコンテナオーケストレーションツール「Kubernetes」に次ぐ2番目に高いプロジェクトベロシティー（開発の勢い）を達成したという。

OpenTelemetryはなぜここまでの地位を得たのか。AIエージェントが本番環境へと組み込まれていく中、OpenTelemetryの卒業は何を意味するのか。

誕生から7年で「事実上の標準」に なぜ急成長したのか

CNCFの評価では、コントリビューター数や利用実績の伸びで数あるプロジェクトの中でも際立った成長を遂げたことが、認定の決め手になったという。 CNCFのプロジェクトは成熟度に応じて「Sandbox」「Incubating」「Graduated」「Archived」の4段階に分かれる。Graduatedの認定には、広範な本番利用実績や安定したガバナンス体制、コミュニティーの成長の他、第三者機関によるセキュリティ監査やCNCFの技術諮問委員会「TOC」の審査など複数の条件を満たす必要がある。 OpenTelemetryは、メトリクス、ログ、トレースといったテレメトリーデータの収集・処理・エクスポートを標準化する、特定ベンダーに依存しないフレームワークだ。2019年、競合していたCNCF主導の「OpenTracing」とGoogle主導の「OpenCensus」が統合して誕生した。監視ツールを乗り換えるたびに計装（テレメトリー取得のためのコード埋め込み）をやり直す手間をなくした。 OpenTelemetryは誕生から7年で、2800社超の企業から1万2000人超のコントリビューターを集め、直近12カ月ではJavaScript版APIパッケージのダウンロード数が13億6000万回以上、Python版が13億回以上に上り、2026年4月にはいずれも月間最多記録を更新した。 CNCFのCTO（最高技術責任者）を務めるクリス・アニシュチク氏は、「AIやクラウドネイティブ環境の拡大に伴い、リアルタイムのオブザーバビリティーは不可欠になった。今回の卒業は“標準”としての成熟を示すものだ」とコメントしている。 AIワークロード監視の「共通言語」としての新たな役割 AIワークロードの拡大に伴い、推論の性能や信頼性、生成結果の正確性を継続的に監視する必要性が高まる中、OpenTelemetryはその観測基盤として新たな関心を集めている。AIエージェントの判断が本番環境に流れ込む時代には、何が起きているかを一貫して追跡できる仕組みの有無が、運用の安定性を左右するためだ。 OpenTelemetryはさまざまな企業のシステムの監視とセキュリティ確保に利用されている。Alibaba Group、Anthropic、Bloomberg、Capital One、eBay、FICO Software、Herokuなどもその一例だ。プロジェクト側も本番対応の強化を続け、新たにプログラミング言語「Kotlin」のサポートを追加した他、正式にα版となったシグナル「Profiles」（CPUやメモリなど資源利用状況を継続的に記録する仕組み）の普及を進めている。 クラウドネイティブの観測エコシステムへの統合も進み、ログ収集ツール「Fluentd」、分散トレーシングツール「Jaeger」、メトリクス監視ツール「Prometheus」などと組み合わせて使われる。特定ベンダー製品を使わずとも収集データを好みの分析基盤に流し込める点が支持される理由だ。