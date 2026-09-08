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企業におけるAIの利用が急速に拡大するとともに、ITやセキュリティ部門には大きなシワ寄せが及んでいる。特に頭を悩ませているのが、コストの急増とセキュリティ（情報漏えい）という2大リスクだ。

コスト面では、1回当たりのAI利用料金が下がっているにもかかわらず、従業員や自動化botによる利用頻度が激増し、月末に予想外の高額請求が届くケースがある。セキュリティ面においても、パスワードや機密ファイルが気付かないうちに外部AIへ送信されるリスクが常に潜んでいる。

これまでの管理ツールでも、アカウント全体での利用上限設定は可能だった。しかし、「誰がその費用を発生させたのか」「どのようなデータが送信されたのか」までは追跡できない。請求額の急増や機密情報の送信が疑われても過去ログから追跡できず、原因究明や影響範囲の特定に膨大な労力を奪われるのが現実だ。

この「共有APIキーによる運用の限界」の解消を目指すとして、Cloudflareが2026年8月5日に発表したのが「Identity-Aware AI Gateway」だ。同社CTO（最高技術責任者）のデイン・クネヒト氏は、安全性を理由にAI利用を制限する現状に対し、「セキュリティとイノベーションを両立させる新たなアプローチ」が必要だと強調する。

自由なモデル利用とIT部門の予算管理 相反する要求をどう両立するか

同氏は次のように続ける。「セキュリティ対策が煩雑だと、イノベーションのスピードを妨げる要因になる。現在、多くの企業は予想外のAI利用料金や意図しない情報漏えいを懸念しているため、AIへのアクセスを制限し、チームが利用できる機能を制約する傾向がある。Identity-Aware AI Gatewayとアクセス制御を直接連携させることで、チームは好きなAIモデルを自由に利用できる一方、IT部門はリアルタイムで利用状況を把握し、必要なガードレールや予算管理を実施できるようになる」 Identity-Aware AI GatewayとUser Insightsを組み合わせることで、企業は以下の5つの管理体制を構築できるという。 誰が何を送信しているのか把握 ゼロトラストネットワークアクセス（ZTNA）「Cloudflare Access」とIdentity-Aware AI Gatewayを連携することで、全てのAIリクエストに従業員または自動化システムの確認済みIDをひも付けられる。 問題が発生する前に異常な利用を検出 User Insightsが各ユーザーのAI利用状況を継続的に追跡して通常の利用パターン（基準値）を作成し、特定のユーザーやシステムの利用額が通常を大きく超えて急増した場合にIT部門へ通知する。 「簡単作業にフロンティアAI」の無駄使いを見抜く 従業員が簡単な処理にも高性能なAIモデルを使用していないかを確認し、より低コストで十分対応できるモデルへ切り替えられる場合を特定し、効率化につなげる。 IDに基づいたアクセス制御と認証を適用 自社のIDプロバイダー（IdP）やゼロトラスト基盤と連携することで、誰が利用したか分からない共有APIキーによる運用から移行できる。AIモデルへリクエストを送信する前にユーザーやデバイスの状態を確認・認証し、その確認済みのIDをリクエストログへ記録する。 AIトラフィックを一元的に確認・管理 AIツールやAIモデル提供元ごとに個別管理するのではなく、全てのAIリクエストを1つのポイントに集約する。繰り返しのリクエストをキャッシュして冗長なコストを削減したり、利用量制限（レート制限）で過剰利用による予想外の請求を防止したり、従業員名やパスワードなどの機密情報を除去してからAIプロバイダーに送るフィルタリング制御も可能になる。