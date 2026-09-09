この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

Amazon Web Services（AWS）は、金融庁と日本銀行が金融機関などに求めた「フロンティアAIによる脅威変化を踏まえた9つの短期的対応」に対し、同社のサービス・機能がどう役立つかを整理した解説資料を公開した。

AIにより脆弱（ぜいじゃく）性の発見から攻撃までの期間が大幅に短縮される中、従来型のパッチ運用からの脱却と、AIを活用した防御の自動化が急務となっている。

金融庁と日本銀行が2026年5月22日に公表した要請（金総政第3245号ほか）では、経営層の直接関与の下でフロンティアAI由来のサイバー脅威に対応するよう求めている。AWSは「同社サービスの利用だけで要請への対応が完了するものではなく、最終的な評価、統制、意思決定は各金融機関が自ら実施・判断すべきだ」としつつ、対応のポイントを示したものだ。

脆弱性発見から攻撃までが「数時間〜数日」に短縮

要請の背景にあるのは、攻撃手法の圧倒的な高速化だ。2025年の1年間で公開されたCVE（共通脆弱性識別子）は4万8185件（前年比約20％増）に達した。Anthropicが2026年4月に発表した「Project Glasswing」の経過報告によると、AIモデル「Claude Mythos」のプレビュー版を用いたパートナー組織が、わずか1カ月で深刻度High／Criticalの脆弱性を1万件超発見したという。

Amazonの脅威インテリジェンスチームの観測では、公開されたエクスプロイトが開示から数時間から数日で攻撃に転用される状況だという。高度な技術を持たない攻撃者であっても、生成AIや公開コードを活用して迅速に攻撃を実行できる環境が整いつつある。そのため、検証に時間をかける従来の「四半期ごとのパッチ適用」モデルでは防ぎきれないリスクが高まっている。

一方、英国のAI Security Institute（AISI）の評価では「フロンティアAIは十分に防御されたITシステムへの攻撃を達成できるとはいえない」とされる。金融庁の「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」に基づく基本的な対策を徹底することが「引き続き最も重要な出発点になる」と、AWSは述べている。

金融庁・日銀の「9つの対応要請」 対応をどう進めればよいのか？

金融庁・日銀が提示した9つの対応要請は、製品の導入そのものを目的としたものではなく、サイバー攻撃の高速化に対応するための「運用の変革」を求めたものだ。 AWSが示したポイントを整理すると、4つの柱に集約される。 1．経営主導のガバナンス構築と外部連携 フロンティアAI由来のサイバー脅威は、IT部門やセキュリティ担当者だけで閉じられる問題ではない。まずは無料の「Security Health Improvement Program」（SHIP）などを活用して自組織のセキュリティ成熟度を客観的に把握し、経営課題として優先順位と予算・人員を確保することが第一歩となる。 1日数百兆規模のログ分析から得られる脅威インテリジェンスや、金融ISACをはじめとする外部機関との情報連携を維持・強化し、最新の攻撃手法を常に把握できる体制を整える必要がある。 2．資産の可視化と「技術負債」の解消 脆弱性対応の前提となるのが、自社システム資産の正確な把握だ。単に構成情報を集計するだけでなく、CVSS（共通脆弱性評価システム）に加えてネットワークの到達性や悪用可能性を加味し、外部から攻撃され得る優先対応システムを特定する。 同時に、レガシーシステムに代表される「技術負債」の解消を進める必要がある。開発パイプラインの段階でSBOM（ソフトウェア部品表）を自動生成・監視し、デプロイ（展開）前の段階で脆弱性を排除するシフトレフトのアプローチが求められる。 3．パッチ適用の自動化と運用負荷の削減 「四半期ごとのパッチ適用」から脱却するためには、手作業によるパッチ適用作業そのものの自動化と、CISA（米国国土安全保障省サイバーセキュリティ・インフラセキュリティ庁）の「Known Exploited Vulnerabilities」（KEV）カタログやEPSSスコアなどの脅威インテリジェンスと連携したリスクベースの優先度付けを実施する。 中長期的には、サーバレスやマネージドサービスへ移行し、管理対象となるOSやミドルウェアのパッチ適用作業そのものを減らす取り組みや、ダウンタイムのない無停止更新（Zero-Downtime Patching）の導入、ベンダーとのSLA（サービスレベルアグリーメント）／SLO（サービスレベル目標）の再確認が不可欠となる。 4．「侵入前提」の多層防御と事業継続体制 パッチが適用されるまでのタイムラグを埋める手段として、WAF（Web Application Firewall）やIPS（Intrusion Prevention System：侵入防止システム）による「仮想パッチ」などを用いた暫定的な通信遮断が重要となる。 ただし、これらは恒久対応までの暫定措置と位置付け、万が一の侵害やシステム障害に備え、ネットワークから物理的に隔離（エアギャップ）された環境へのバックアップ保管や、「能動的なサービス停止判断基準」の明確化など、実効性のあるBCP（事業継続計画）体制を整えておく必要がある。 防御側も「マシンスピード」へ AIを活用した自律型セキュリティ 人間の手作業では追い付かない脆弱性管理に対し、AWSはAIを活用した高速なセキュリティ運用の仕組みを提供している。 「AWS Security Agent」（現在は「AWS Continuum」の一部） 24時間365日稼働する自律型ペネトレーションテスト機能を提供する。AIが潜在的な脆弱性に対して自動でエクスプロイトを試み、再現手順と修正案を添えてレポートを作成する。さらに、STRIDE形式の脅威モデリングやプルリクエスト単位の自動コードレビュー（いずれもプレビュー）にも対応する。 「AWS Continuum」 脆弱性の「発見・優先順位付け・検証・緩和／修復」の4フェーズを継続実行するフレームワーク。サンドボックス内で安全に悪用可能性を検証し、コードパッチやポリシー変更を提示する。最初は人間の承認を挟む「learnモード」で導入し、段階的に「自動修復」（enforceモード）へ移行できる。 「Amazon Bedrock」 独自のセキュリティワークフローを構築する際、複数のフロンティアモデルを安全に利用できる。「AWS PrivateLink」による閉域網接続、自動推論によるポリシー検証、ガードレール機能を備え、日本政府の「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度」（ISMAP）認証にも対応している。 今すぐ着手することと中長期で取り組むこと AWSは、脆弱性リスクへの対応を2つのアプローチに整理して推奨している。 1．パッチ公開ペースの高速化への対応 直ちにパッチ適用を日常的な運用業務へ組み込み、インシデント対応体制を変革する。中長期ではITシステムのモダナイズにより基盤レイヤーのパッチ運用の一部をクラウド事業者に委ねる。 2．高度な攻撃・ゼロデイ攻撃への対応 直ちにAIを活用した脆弱性スキャンとセキュリティレビューで発見速度を極限まで上げる。中長期では「侵入されることを前提」とした多層防御アーキテクチャを徹底する。 AWSは「いずれも金融庁のガイドラインに基づく基本的な対策の確実な実行が土台であり、まずは自組織のIT資産の現状把握とリスク評価から始めるべきだ」と結論付けている。