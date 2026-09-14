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阪急・阪神百貨店をはじめ、食品スーパーマーケット（以下、食品スーパー）などを全国に約500店舗展開するエイチ・ツー・オー リテイリング。

同社は当初、「SD-WAN」（ソフトウェア定義ネットワーク）を全社展開する構想を描いていたが、パイロット導入で想定外の課題に直面。そこから、事業特性に応じてネットワークを使い分ける「二刀流ネットワーク」戦略へと方向転換した。その経緯を「＠IT NETWORK Live 2026 春」で明かした。

エイチ・ツー・オー リテイリングは小売業を中核に、100年以上にわたって関西を中心に事業を展開してきた。それぞれの顧客に合わせた価値や体験を提供する「コミュニケーションリテイラー」を目指し、IT・デジタル技術の活用を進めている。

「二刀流ネットワーク」戦略を推進したエイチ・ツー・オー リテイリング。森岡邦之氏（IT・デジタル推進グループ ITマネジメント室 ネットワークセキュリティマネジメント部長）が説明（エイチ・ツー・オー リテイリング講演より）

同社の森岡邦之氏（IT・デジタル推進グループ ITマネジメント室 ネットワークセキュリティマネジメント部長）は、従来のデータセンターを中心とした環境からクラウドを活用した環境へ移行し、それを支える通信基盤も刷新する必要があったと振り返る。

通信帯域は枯渇、コスト増加やWAN複雑化も

エイチ・ツー・オー リテイリングは、2021〜2023年度に243億円を投じ、マルチクラウド基盤を構築した。データセンターで稼働していたシステムを順次クラウドに移行するとともに、「EDR」（Endpoint Detection and Response）や「SSE」（Security Service Edge）を導入するなど、セキュリティ対策も強化してきた。2024〜2026年度には259億円を投じ、構築したIT・デジタル基盤を活用した事業変革を進めている。

こうしたクラウド活用やデジタル施策の拡大を支えるため、エイチ・ツー・オー リテイリングはネットワークの刷新に着手した。従来のデータセンターを中心としたネットワーク構成では、以下のような3つの壁に直面していたと森岡氏は説明する。

（1）通信帯域の枯渇

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