GitHubは2026年9月2日（米国時間）、AI技術や自律型エージェントが急速に普及するのに伴って開発現場に登場している新用語を整理、解説する技術ガイドを公式ブログで公開した。

同社によると、開発現場ではAIツールの導入が進む一方、関連する新しい概念や専門用語が次々と登場し、開発者が混乱しやすい状況が生じているという。こうした新用語には、実践的な設計パターンを示すものや既存概念の言い換え、現在進行形で定義が形成されつつあるものが含まれる。

開発者が押さえるべき主要な10用語の定義と実務における位置付けについて、以下のように解説している。

顧客の現場でAI実装を支援する「フォワードデプロイドエンジニア」

1つ目は、AI技術の普及に伴って脚光を浴びている職種「フォワードデプロイドエンジニア」（Forward Deployed Engineer：FDE）だ。この職種自体は従来存在していたが、AIエージェントの台頭によって新たな文脈で語られるようになっている。

FDEは、顧客企業と直接向き合うカスタマーエンジニア、セールスエンジニア、ソリューションエンジニアに近い役割を持つ。顧客の現場環境に深く入り込み、技術製品を導入、適合させる支援を担う。

AIに焦点を当てた現在の文脈においては、顧客企業の既存システムや開発パイプラインに、AIツール、自動化ワークフロー、自律型エージェントなどを円滑に統合する専門職としての役割が期待されているという。

モデルの動作を制御・統合する実行環境「ハーネス」「ハーネスエンジニアリング」

2つ目は、モデルの周辺環境全体を指す「ハーネス」（Harnesses）と「ハーネスエンジニアリング」（Harness Engineering）だ。AIモデル単体が生成する出力を除き、モデルを現場の開発ワークフローで役立たせるために周囲を取り囲む仕組み全般をハーネスと呼ぶ。

具体的には、モデルが利用する各種ツールへの接続、アクセス権限の管理、メモリ、コンテキスト、オーケストレーション機能などが含まれる。名称は馬車や乗馬で使われる「馬具（ハーネス）」に由来する。奔放に走る性質を持つ馬（モデル）に、手綱や馬具を装着して方向性を安全に制御しながら推進力を生かすという比喩に基づいている。

評価に基づいてエージェントを継続改善する「ヒルクライミング」

3つ目の概念は、エージェントやハーネスの性能を反復的に高めていく改善プロセスを指す「ヒルクライミング（Hill Climbing）」。最適化アルゴリズムの用語に由来し、現在の状態から評価スコアが最も高くなる方向へとシステムを継続的に修正していく営みを表す。

実務におけるヒルクライミングでは、まずエージェントの出力が期待通りの水準に達しているかどうかを評価する。その測定結果に基づいてハーネスを調整し、出力を段階的に向上させていく。

例えば、Pull Requestのレビューを自動化するエージェントを運用する場合、実質的なバグを正しく検出できているか、提示された改善提案が開発者にとって有用かどうかを検証する。有用ではない場合はツールの構成を調整し、有用な提案を行える確率を徐々に高めていく作業が該当する。

単発プロンプトから自律運用に移行する「ループエンジニアリング」

4つ目は「ループエンジニアリング」（Loop Engineering）だ。AIエージェントで手動でプロンプトを入力し、単発のタスクを実行させる運用から脱却し、エージェントを取り巻く反復可能かつ自動化されたシステムを設計する手法を指す。

例えば、毎朝開発者が手作業でエージェントを呼び出し、リポジトリに届いた新しい課題（Issue）の確認や要約、修正案の作成を依頼する運用は単発プロンプトの典型例だ。ループエンジニアリングでは、スケジュールに従って定期起動する自動化ループを構築する。新しい課題を自動取得してエージェントに渡し、生成された出力を検証した上で、処理が滞ったタスクのみを人間にエスカレーションする。同社はこれを、AIネイティブ環境における高機能な「cronジョブ」のような仕組みと表現している。