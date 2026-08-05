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レバテックは2026年6月30日、AI時代の新たな職種として注目される「Forward Deployed Engineer」（以下、FDE）に関する意識調査の結果を発表した。本調査は2026年5月26〜28日に、20〜59歳のITエンジニア243人を対象にインターネット調査にて実施された。

ITエンジニアの68.3％が興味を示すFDE

FDEとは、ITエンジニアとして「顧客の現場に入り込んで課題解決と技術実装を担う」職種のことを指す。

本調査において同職種への興味について尋ねたところ、回答者の46.9％が「やや興味がある」と答え、21.4％が「非常に興味がある」と答えた。これらを合わせると、全体の約7割のITエンジニアがFDEに対して興味があると回答している。

ITエンジニアの約7割が「需要増」と思う。その理由とは