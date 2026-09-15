業務システムの利用定着を支援するデジタルアダプションプラットフォーム（DAP）ベンダーのテックタッチは2026年8月27日、「生成AIの業務定着の実態と課題に関する調査」の結果を発表した。従業員1000人以上の企業で生成AIの活用・推進に携わる、責任者・担当者319人を対象に実施した調査結果をまとめたものだ。

実際に生成AIを使っている業務を複数回答で尋ねたところ、「情報収集・調べもの」（83.7％）や「文書・資料の作成・編集（社内資料メールの作成、校正など）」（81.8％）、「データの集計・分析」（75.9％）など、幅広い業務で活用が進んでいることが分かった。

特に生成AI活用が「最も定着している業務」を単一回答で尋ねると、「文書・資料の作成・編集」（39.0％）と「情報収集・調べもの」（23.9％）の2業務だけで6割超（62.9％）を占めた。チャット画面内で完結しやすい、汎用（はんよう）的な業務に偏っている実態がうかがえる。

生成AI活用が最も定着している業務について、生成AIの利用形態を尋ねたところ、71.5％が業務システムとは別の画面（ウィンドウやタブなど）で生成AIを利用していた（図1）。内訳は、社内向けに導入した専用ツールの利用が41.1％、「ChatGPT」など外部サービスの利用（業務システムとの連携には、手作業によるコピー＆ペーストを利用）が30.4％だ。通常の業務システムの画面内で、そのまま生成AIを利用できているのは20.6％にとどまった。

図1 生成AI活用が最も定着している業務における、生成AIの利用形態（テックタッチのプレスリリースから抜粋）《クリックで拡大》

生成AIの“システムへの組み込み”が後回しに――その影響とは

企業における生成AIの活用自体は着実に広がっているにもかかわらず、業務システムへの組み込みは進んでいない。こうした状況は、生成AI活用にどのような影響を及ぼしているのか。

生成AIを活用する上での課題を複数回答で尋ねたところ、「使い方の理解や習熟度に差がある」が48.3％で最多となった。業務システムに生成AIを組み込んでいない場合、利用者は外部ツールで自ら工夫してプロンプトを入力し、その出力を業務システムに合わせて手作業で加工する必要がある。この工程に習熟度の差が表れやすく、使いこなせる人と、そうではない人の差を広げる要因になっていると、テックタッチは分析する。

こうした個人差は、生成AIの活用効果を左右する可能性がある。生成AI活用が最も定着している業務について、生成AIを使う前と比べて所要時間（確認・修正を含めた全体の時間）がどのように変化したかを尋ねたところ、「減った」との回答は合計62.6％に達した（図2）。一方で「増えた」「ほとんど変わらない」も合計33.9％に上った。

図2 生成AI活用が最も定着している業務における、活用後の所要時間の変化（テックタッチのプレスリリースから抜粋）《クリックで拡大》

生成AIの定着度を高める上で、今後重視したい取り組みを上位3つまで尋ねたところ、「いつもの業務システムの中でAIを使えるようにする」が48.0％でトップとなった。「AIを前提に、業務のやり方そのものを見直す」（46.7％）が続いた。

テックタッチは、調査会社IDEATECHのサービス「リサピー」を利用して、今回の調査を実施した。調査期間は2026年7月28〜29日。