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はじめに

前回（第1回）は、Claude Codeがもたらした個人の開発体験における5つの変化を取り上げました。暗黙知の共有、実装前の合意、テストの自走、画面操作、そして権限モード。ソフトウェア開発の在り方は大きく変わりました。

ただ、個人でClaude Codeを使いこなしていくと、チームでの開発は物足りなくなっていきます。

CLAUDE.mdやルールファイルを丁寧に作り込み、Auto Memoryに知見が蓄積されていっても、それは自分自身のローカル環境の中にとどまります。自分の生産性が上がっても、チームメンバーの使い方がばらつけば、チーム全体の開発速度は上がりません。

むしろ、Claude Codeを使いこなせるメンバーとそうでないメンバーの差が開くだけです。前回の最後で、個人の使いこなしをチーム開発へ広げる話を予告したのは、このためです。

そこで本連載第2回は、機能をもう一度カタログのように並べることはせず、チーム開発でClaude Codeを使うなら、どの機能を迷わず使い倒し、どれをまずは試すにとどめるべきか。監督がチームの戦術を組むように、采配の指針として5つの勘所を解説します。

なお、本稿で扱う仕組みには、リサーチプレビューや実験段階のものが含まれます。対応プランや有効化の要否は機能ごとに異なり、デフォルト（既定）で無効のものもあります。本連載の内容は執筆時点（2026年9月初旬）を基準としています。状況は頻繁に変わるため、最新の仕様や、ご自身の環境で使えるかどうかは、Anthropicの公式ドキュメントや料金プランのページであらためて確認するようにしてください。

今すぐ導入すべき、3つの勘所

まず紹介する3つは、影響調査の委譲、使い方の標準化、サブエージェントによる役割分担。いずれもすでに確立した仕組みに基づくので、いますぐチームに採り入れる前提で読んでいただきたいものです。 1．「レガシーコードは全体像が見えない」 影響調査はまずClaudeに「丸投げ」する ドキュメントが少ない大規模なコードベースは、どこを触ると何が壊れるのか、全体像がつかめません。「担当者の頭の中にしか地図がない」という現場も少なくないはずです。新しく入ったメンバーの場合、変更を恐れて萎縮してしまう可能性もあります。 ここでの結論は単純です。そういうコードベースこそ、影響調査を人手で抱えるのをやめて、まずClaudeに「丸投げ」するのです。「経験と勘」で当たりをつける前に、大きなコンテキストウィンドウに頼った方が、短い時間で探索の起点をつかめます。関連ファイルを横断して読み込み、呼び出し関係や依存を把握する。ドキュメント化されていない暗黙の構造も、コードそのものから推測できます。 例として「この共通モジュールを直したら何が壊れるか」とClaudeに調べさせてみると、出力されるのは抽象論ではありません。ソースコードに基づいた、次のような分析結果が出力されるのです。 > 共通モジュール formatCurrency() を変更したときの影響を調べて 呼び出し元は2系統あります。 1. 決済バッチ（src/batch/payment.ts）：表示だけに使用。影響は小さい 2. 管理画面（src/admin/invoice.tsx）：戻り値を帳票PDFへそのまま埋め込み。 負数やnullで表示が崩れるため要修正 先に管理画面の検証を足してから、本体を変更することを勧めます。 ［リスト1］影響調査をClaudeに投げたときの出力例（※注：説明用のイメージです） これまで影響調査は、関係しそうなファイルを開いては閉じ、ドキュメントがなければ詳しい人に聞いて回るという往復の作業でした。その下調べを数分の依頼に置き換えられるなら、まず投げてみない手はありません。 出力された分析を見て、「では管理画面の検証から直して」と段取りを指示したり、どこが重要な箇所か、その候補もClaudeに出してもらったりする。コードベースが巨大すぎて一度に読み切れない場合は、対象のディレクトリを区切って投げる。どこで区切ればよいかも、ディレクトリ構成の調査から頼めば指示通りにやってくれるのが、現在のClaudeです。 この恩恵を最も受けられるのは、プロジェクトに合流して間もないメンバーです。 従来は、コードの全体像をベテランに教わるまで、思い切った変更に手を出せませんでした。調査をClaudeに投げられるなら、初日から自分で回せるようになります。そうした確認が減れば、先輩の時間も空きます。属人化していた地図を、チームの共有物として誰もが取り出せるようになります。 ただし、出力をそのまま信じてはいけません。丸投げしてよいのは、調べる手間まで。判断を下すのは現時点では人間のままです。影響範囲の判断は、重要な箇所ほど人が裏取りする前提で使います。 調べさせて裏取りした結果は、その場で消さずにプルリクエスト（PR）の説明やドキュメントに残しておきます。次に同じ場所を触る・変更するメンバーにとって、それがそのまま地図として役立ちます。 「人によってAIの使い方がバラバラ」 口頭ルールをやめ、Skills・Hooks・Pluginsで縛る

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