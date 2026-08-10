Anthropicは、企業が「Claude Code」をAmazon BedrockやGoogle Cloudで運用するための管理基盤「Claude apps gateway」（Claudeアプリゲートウェイ）を発表した。
この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。
Anthropicは2026年6月29日（米国時間）、企業がAIコーディングエージェント「Claude Code」を「Amazon Bedrock」や「Google Cloud」で運用するための管理基盤「Claude apps gateway」（Claudeアプリゲートウェイ）を発表した。
従来、Amazon BedrockやGoogle CloudでClaude Codeを利用するには、開発者ごとにクラウド認証情報を発行し、設定を各端末へ配布する他、利用額をユーザー単位で把握する仕組みを別途用意する必要があった。
Claude apps gatewayは、開発者の認証や設定配布、利用コスト管理を一元化する管理基盤で、企業のシングルサインオン（SSO）による認証、ポリシーの集中適用、役割ベースのアクセス制御、ユーザー単位の利用コスト管理を可能にする。
アーキテクチャは、Linux上で動作するステートレスなコンテナで、バックエンドにはオープンソースのリレーショナルデータベース「PostgreSQL」を採用する。企業のIDプロバイダー（IdP）と連携して開発者を認証し、設定やポリシーを一元管理するとともに、ユーザーごとの利用状況を企業の監視・分析基盤へ送信する。開発者の追加や削除も、IDプロバイダー側のユーザー管理と連動して実施できる。
クライアント側では、開発者が既に利用しているClaude Code CLIに組み込まれて提供される。そのため、新たなクライアントソフトウェアを導入する必要はなく、サインイン時に企業の管理設定が自動的に適用される。アクセス制御などのポリシーも全てのリクエストに対して一貫して適用される。
Claude apps gatewayは以下の役割を担う。
Claude apps gatewayでは、企業が明示的にClaude APIを利用するよう設定しない限り、推論データや利用状況のデータがAnthropicへ送信されることはない。また、AnthropicはClaude apps gatewayで採用するプロトコルを公開しており、他社が互換性のあるゲートウェイを実装できるとしている。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.