Claude Code運用を一元化する「Claude apps gateway」発表　企業利用をどう管理？認証、ポリシー、コストの集中管理が可能

Anthropicは、企業が「Claude Code」をAmazon BedrockやGoogle Cloudで運用するための管理基盤「Claude apps gateway」（Claudeアプリゲートウェイ）を発表した。

» 2026年08月10日 13時00分 公開
[＠IT]

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　Anthropicは2026年6月29日（米国時間）、企業がAIコーディングエージェント「Claude Code」を「Amazon Bedrock」や「Google Cloud」で運用するための管理基盤「Claude apps gateway」（Claudeアプリゲートウェイ）を発表した。

　従来、Amazon BedrockやGoogle CloudでClaude Codeを利用するには、開発者ごとにクラウド認証情報を発行し、設定を各端末へ配布する他、利用額をユーザー単位で把握する仕組みを別途用意する必要があった。

Claude Code運用を一元化、企業利用をどう管理？

　Claude apps gatewayは、開発者の認証や設定配布、利用コスト管理を一元化する管理基盤で、企業のシングルサインオン（SSO）による認証、ポリシーの集中適用、役割ベースのアクセス制御、ユーザー単位の利用コスト管理を可能にする。

　アーキテクチャは、Linux上で動作するステートレスなコンテナで、バックエンドにはオープンソースのリレーショナルデータベース「PostgreSQL」を採用する。企業のIDプロバイダー（IdP）と連携して開発者を認証し、設定やポリシーを一元管理するとともに、ユーザーごとの利用状況を企業の監視・分析基盤へ送信する。開発者の追加や削除も、IDプロバイダー側のユーザー管理と連動して実施できる。

　クライアント側では、開発者が既に利用しているClaude Code CLIに組み込まれて提供される。そのため、新たなクライアントソフトウェアを導入する必要はなく、サインイン時に企業の管理設定が自動的に適用される。アクセス制御などのポリシーも全てのリクエストに対して一貫して適用される。

Claude apps gatewayの機能

　Claude apps gatewayは以下の役割を担う。

  • 認証
    • 「Google Workspace」「Microsoft Entra ID」「Okta」など、OpenID Connectに対応したIdPと連携する。ログイン後は有効期限の短いセッション情報を利用するため、開発者の端末に長期間有効な認証情報を保存する必要がない。
  • ポリシー管理
    • 管理者がサーバ側で一度設定を定義すれば、開発者はサインイン時にその設定を自動的に取得する。利用可能なAIモデルや既定値なども管理者が一元的に管理でき、全てのリクエストに同じポリシーが適用される。
  • テレメトリー
    • クライアントがリクエストごとの利用状況を記録し、「OTLP」（OpenTelemetry Protocol）を介して企業が運用する収集基盤へ送信する。利用データは企業のネットワーク内で管理でき、保存期間も企業側で設定できる。
  • ルーティング
    • Claude apps gatewayが認証情報を管理し、リクエストをClaude API、Amazon Bedrock、Google Cloudなどへ振り分ける。障害時などには、別のプロバイダーへ自動的に切り替えることも可能だ。
  • 利用上限の管理
    • 日次、週次、月次ごとに利用額の上限を設定できる。上限は組織、グループ、ユーザー単位で指定できる。

　Claude apps gatewayでは、企業が明示的にClaude APIを利用するよう設定しない限り、推論データや利用状況のデータがAnthropicへ送信されることはない。また、AnthropicはClaude apps gatewayで採用するプロトコルを公開しており、他社が互換性のあるゲートウェイを実装できるとしている。

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