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リクルートは2026年8月5日、同社の技術ブログ「Recruit Tech Blog」のエントリ（投稿）で、新卒エンジニア向けの社内研修の内容を無償で公開した。「SUUMO」「ホットペッパービューティー」「じゃらん」など、同社が展開するサービスは多岐にわたる。今回のエントリからは、それらのサービスを支えるシステムに携わるエンジニアを、同社がどのように育成しているのかがうかがえる。

エントリを執筆したのは、2026年度にリクルートに新卒入社したエンジニアの山口泰弘氏だ。エントリでは、リクルートが各講座で使用したスライドなどの研修資料の一部を、リンクで直接閲覧できるようにしている。対象となる知識領域は、特定のプログラミング言語や開発手法にとどまらず、開発プロセスやセキュリティ、AI活用など、エンジニアとして押さえておきたい幅広いテーマに及ぶ。

「新卒エンジニアは何を学ぶべきか」のヒントに リクルートの研修内容とは

新卒エンジニアに対して、リクルートはどのような研修を実施しているのか。エントリの内容を基に、同社が公開した研修内容および研修資料を見ていこう。