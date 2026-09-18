数十万人規模のDAU（Daily Active Users）を抱える大型ゲームタイトルを複数運営するグリー。同社はゲーム基盤を支えるCPUやクラウドインスタンスを見直し、対象ワークロードで従来よりも25％以上高いコストパフォーマンスを確認したという。

「16コア以上×数百台」のゲーム基盤、新CPUをどう導入？

ゲーム内イベントや時間帯によってアクセス数が大きく変動する中、ゲーム基盤の性能を維持しながら、インフラコストをどう抑えるのか。

同社のゲームサーバはコンテナベースのアーキテクチャを採用しており、CPUコア数に応じて性能がスケールする。1タイトル当たり16コア以上を利用するゲームインスタンスを数百台規模で運用しているという。

グリーは、Advanced Micro Devices（AMD）の第5世代「AMD EPYC」プロセッサを搭載したGoogle Cloudのインスタンス「C4D」を採用した。

新しいCPUやインスタンスタイプを本番サービスに導入する際には、期待する性能が得られるかどうか、既存システムとの互換性に問題がないかどうかを確認する必要がある。グリーは専用の検証プロジェクトを立ち上げるのではなく、既存のゲーム開発プロセスにCPUの評価を組み込んだ。

開発フェーズでは、ゲームサーバを複数のインスタンスタイプで動作させられる環境を整備。開発者がCPUの違いを意識せずに機能開発を進められるようにした。

負荷試験では実際のユーザーアクセスを想定した通信を再現し、インスタンスタイプごとに性能を比較した。レイテンシやCPU使用率などを評価し、C4Dインスタンスでは、ワークロードに応じて優れた性能とコスト効率を確認したという。

その後のQA（品質保証）フェーズでは、選定したインスタンスタイプで品質を検証し、本番環境への展開につなげた。

性能だけではない、コストと可用性もどう最適化？

C4Dインスタンス上の対象ワークロードでは、従来と比べて25％以上高いコストパフォーマンスを確認。レイテンシの改善、CPU使用率の低減、インスタンスのコストを総合的に勘案した評価値だという。また、より少ないサーバで多くのコンテナワークロードを実行できるようになり、インフラの高密度化にもつながったとしている。

本番環境ではC4Dだけを利用するのではなく、複数のインスタンスタイプを組み合わせている。Spotインスタンスも活用し、リソース確保や可用性に配慮しながらクラウドコストの最適化を進めている。

AMDが2026年9月17日、本事例を発表した。