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「もうAIに勝てる人間はほとんどいない」――。日本有数の実績を持つ現役ハッカーが放ったこの一言は、セキュリティ業界に衝撃を与えました。

生成AIの急速な進化によって、専門家の経験と勘に頼ってきた脆弱（ぜいじゃく）性の発見やエクスプロイト開発は、根本から作り変えられつつあります。

AIによる脆弱性発見の激変が現場にもたらす混乱と、それでもAIエージェントを使いこなさなければならない企業が直面する新たなリスク、そして解決の糸口を考えます。

「CTFはAIによって終わりました」 人間の職人芸を“物量”で突破するAI

AIのハッキング能力は、この数年で大きく伸びました。世界トップクラスのハッカーと同等の能力を持つAIを大量に並列稼働させれば、人間の専門知識だけでは太刀打ちしにくい場面も生まれています。そして、その変化はパッチ（修正プログラム）が提供されていない「ゼロデイ脆弱性」の発見にも及んでいます。

脆弱性探索は「職人芸」から“パチンコ”へ

一般社団法人日本ハッカー協会が開催した「Hack Fes. 2026」で、Ikotas Labs代表の辻知希氏は、2026年現在のAIについて「世界トップクラスのハッカーと同等」のレベルに達したと説明しました。

象徴的なのが、隠されたFlag（答え）を見つけ出し、得点を競うハッキングコンテストCTF（Capture The Flag）です。韓国のハッキング大会「Codegate」の予選では、AIを大量に並列稼働させたチームが1位になりました。特別な専門知識を追加したわけではなく、ひたすらにAIを大量に回したことで順位が跳ね上がったそうです。

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