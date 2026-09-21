企業ネットワークにおいて長く使われてきた「VPN」。社外から社内システムへのリモートアクセスや、離れた拠点同士を安全につなぐ手段として広く利用されています。

一方、クラウドサービスの利用拡大や働き方の変化、サイバー攻撃の高度化などを背景に、VPNを前提としたネットワークの在り方を見直す動きもあります。では、VPNをやめた企業は、代わりにどのような仕組みを採用し、セキュリティやコスト、運用をどう変えているのでしょうか。

既に“脱VPN”に踏み切った企業では、従来のネットワーク構成を見直し、リスクを低減すると同時に、コストを4割削減した例があります。製造業ではVPNを使わず、社外から社内のNASへ安全にアクセスできる仕組みを構築した事例もあります。

ただし、VPNを別の製品やサービスに置き換えれば、それだけで安全なネットワークが完成するわけではありません。「SASE」を導入することと「ゼロトラスト」を実現することも同義ではなく、VPNの先にどのようなネットワークを目指すのかを考える必要があります。

本eBookでは、“脱VPN”を実践した企業の事例をはじめ、拠点間VPNを取り巻く課題や代替手段、SASEとゼロトラストの考え方など、VPNを見直す際に押さえておきたい情報をまとめました。VPNをこのまま使い続けるのか、それとも別の仕組みに移行するのか。今後の企業ネットワークを検討する際の参考として、ぜひご活用ください。