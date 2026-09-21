「脱VPN」を決めた企業は何を変えた？――VPNに頼らないネットワークの現実解＠IT人気記事まとめ読みeBook

リモートアクセスや拠点間接続を支えてきた「VPN」を見直し、別の仕組みに移行する動きがあります。そうした“脱VPN”を実践した企業の事例と併せて、その代替手段や移行後に求められる考え方を紹介します。

» 2026年09月21日 13時00分 公開
[＠IT]
＠IT人気記事まとめ読みeBook（913）『なぜ「オンプレミスVPN」を使う企業はこれほど“ランサムウェア被害”に遭いやすい？』（画像クリックでeBookを表示）

　企業ネットワークにおいて長く使われてきた「VPN」。社外から社内システムへのリモートアクセスや、離れた拠点同士を安全につなぐ手段として広く利用されています。

　一方、クラウドサービスの利用拡大や働き方の変化、サイバー攻撃の高度化などを背景に、VPNを前提としたネットワークの在り方を見直す動きもあります。では、VPNをやめた企業は、代わりにどのような仕組みを採用し、セキュリティやコスト、運用をどう変えているのでしょうか。

　既に“脱VPN”に踏み切った企業では、従来のネットワーク構成を見直し、リスクを低減すると同時に、コストを4割削減した例があります。製造業ではVPNを使わず、社外から社内のNASへ安全にアクセスできる仕組みを構築した事例もあります。

　ただし、VPNを別の製品やサービスに置き換えれば、それだけで安全なネットワークが完成するわけではありません。「SASE」を導入することと「ゼロトラスト」を実現することも同義ではなく、VPNの先にどのようなネットワークを目指すのかを考える必要があります。

　本eBookでは、“脱VPN”を実践した企業の事例をはじめ、拠点間VPNを取り巻く課題や代替手段、SASEとゼロトラストの考え方など、VPNを見直す際に押さえておきたい情報をまとめました。VPNをこのまま使い続けるのか、それとも別の仕組みに移行するのか。今後の企業ネットワークを検討する際の参考として、ぜひご活用ください。

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