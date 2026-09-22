生成AIやAIエージェントといったAIの利用が広がる一方、未承認のAI利用など、その安全な活用を巡る懸念も明らかになっています。企業がAIの活用推進を急ぐあまり、そのセキュリティリスクへの理解が十分ではないままAI活用を進めてしまうと、情報漏えいなどの被害につながる可能性があります。AIを安全に活用するには、こうしたリスクを踏まえた適切なセキュリティ対策が欠かせません。

こうした中、総務省は企業の安全なAI活用に向けて「AIのセキュリティ確保のための技術的対策に係るガイドライン」を公開し、AIを狙う攻撃を想定した具体的なセキュリティ対策を示しています。ただしガイドラインの活用が広がっているかというと、必ずしもそうではありません。ある調査では、総務省のガイドラインを理解している回答者のうち、約7割はその内容をまだ自社のセキュリティ対策に十分反映できていないと答えました。

本eBookは、AI利用の実態とセキュリティの懸念、総務省のガイドラインが示す具体的な対策、そしてガイドラインを実際の対策に生かす際の壁を取り上げた3本の記事を紹介します。AIの利用が広がる中で、そのセキュリティ対策をどこから始めればよいのか。3本の記事から、具体的な対策を始める際の着眼点を探ります。