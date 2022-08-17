フィジカルAIは知能と物理的な実体を統合した包括的なエコシステムだ。2035年までに、物理世界と関わることができないAIシステムは、時代遅れの技術と見なされるようになるだろう。本稿では、企業が取り組むべき3つの戦略的課題について解説する。
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フィジカルAI（人工知能）ソリューションがデジタルと現実世界の相互作用の境界を再定義する中、AIの分野は変革の時代を迎えている。画面上の情報処理に限定されていた従来のAIシステムとは異なり、フィジカルAIは、知能と物理的な実体を統合し、システムが環境に触れ、動かし、変化させ、相互作用することを可能にする。
2035年までに、物理世界と直接関わることができないAIシステムは全て、時代遅れの技術と見なされるようになるだろう。これは産業に破壊的な変化をもたらし、新たな競争の基準を確立するパラダイムシフトだ。
フィジカルAIは単一の技術ではなく、ハードウェア、ソフトウェア、サービスにまたがる包括的なエコシステムだ。このエコシステムは、7つのプラットフォームカテゴリーに分類される。スマートロボティクスや自動運転車、自律型ドローン／無人航空機システム、海洋・海底システム、宇宙システム、スマートデバイスおよびウェアラブル、スマートインフラストラクチャおよびアンビエント環境だ。
例えば、スマートロボティクスは工場の自動化や物流、医療に変革をもたらしている。多機能ロボットや産業用コボット（協働ロボット）は、複雑な操作やタスクをこなす能力をますます高めている。同時に、自動運転車や自律型ドローンは、高度なコンピュータビジョン、リアルタイムナビゲーション、スワームインテリジェンス（群知能）を活用し、陸上物流や産業用検査を最適化している。
AIの適用領域をさらに拡大するのが海洋システムや宇宙システムだ。海中モニタリングから軌道上データセンターまで、多種多様なものを支えている。
よりミクロなレベルでは外骨格やAR（拡張現実）、VR（仮想現実）グラスといったスマートデバイスは、人間がAIを着用できるようにしている。一方、スマートインフラは分散型センサーネットワークを利用し、状況に応答して自ら調整する能力を備えた物理空間を作り出す。
フィジカルAIエコシステムは、3つの水平的な技術セグメントで構成されている。
フィジカルAIの可能性は大きいが、物理世界は本質的に予測不能だ。ITおよびOT（製造現場などの制御・運用システム技術）との一体的な連携を欠いた、最適化されていない環境にフィジカルAIを導入すると、実装が失敗してコストが高くつくことが多い。
さらに「Sim-to-Realギャップ」（シミュレーションと現実世界のギャップ）を克服するには、物理ベースの合成データパイプラインが必要になる。工場現場で試行錯誤しながら、最大級の産業ロボットを安全にトレーニングすることはできないからだ。
フィジカルAIを巡る競争において市場で確固たる地位を築くには、技術リーダーは、PoC（懸念実証）段階にとどまり続ける状況から脱却しなければならない。
フィジカルAIは、デジタル状の制約を超えて物質世界に直接作用するインテリジェントシステムの新時代を切り開こうとしている。今から、この物理とデジタルの融合を見据えたアーキテクチャを構築する組織が、将来の市場をけん引することになる。
出典：Physical AI Ecosystem: The Next Frontier of Intelligent Systems and Market Disruption（Gartner）
※この記事は、2026年7月に執筆されたものです。
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