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フィジカルAI（人工知能）ソリューションがデジタルと現実世界の相互作用の境界を再定義する中、AIの分野は変革の時代を迎えている。画面上の情報処理に限定されていた従来のAIシステムとは異なり、フィジカルAIは、知能と物理的な実体を統合し、システムが環境に触れ、動かし、変化させ、相互作用することを可能にする。

2035年までに、物理世界と直接関わることができないAIシステムは全て、時代遅れの技術と見なされるようになるだろう。これは産業に破壊的な変化をもたらし、新たな競争の基準を確立するパラダイムシフトだ。

フィジカルAIは単一の技術ではなく、ハードウェア、ソフトウェア、サービスにまたがる包括的なエコシステムだ。このエコシステムは、7つのプラットフォームカテゴリーに分類される。スマートロボティクスや自動運転車、自律型ドローン／無人航空機システム、海洋・海底システム、宇宙システム、スマートデバイスおよびウェアラブル、スマートインフラストラクチャおよびアンビエント環境だ。

例えば、スマートロボティクスは工場の自動化や物流、医療に変革をもたらしている。多機能ロボットや産業用コボット（協働ロボット）は、複雑な操作やタスクをこなす能力をますます高めている。同時に、自動運転車や自律型ドローンは、高度なコンピュータビジョン、リアルタイムナビゲーション、スワームインテリジェンス（群知能）を活用し、陸上物流や産業用検査を最適化している。

AIの適用領域をさらに拡大するのが海洋システムや宇宙システムだ。海中モニタリングから軌道上データセンターまで、多種多様なものを支えている。

よりミクロなレベルでは外骨格やAR（拡張現実）、VR（仮想現実）グラスといったスマートデバイスは、人間がAIを着用できるようにしている。一方、スマートインフラは分散型センサーネットワークを利用し、状況に応答して自ら調整する能力を備えた物理空間を作り出す。

3つの技術セグメント：ソフトウェア、ハードウェア、サービス

フィジカルAIエコシステムは、3つの水平的な技術セグメントで構成されている。

ソフトウェア： インテリジェンスレイヤー。身体化された推論に使用される基盤モデル、センサーフュージョン（センサー融合）スタック、インテリジェントシミュレーションプラットフォーム、コンピュータビジョン、フィジカルAIに特化したMLOps（Machine Learning Operations）を含む

インテリジェンスレイヤー。身体化された推論に使用される基盤モデル、センサーフュージョン（センサー融合）スタック、インテリジェントシミュレーションプラットフォーム、コンピュータビジョン、フィジカルAIに特化したMLOps（Machine Learning Operations）を含む ハードウェア： 物理的な実体。ロボットプラットフォーム、センサー、アクチュエータ（駆動装置）、電源システム、ミリ秒未満の処理に必要なエッジAIチップを含む

物理的な実体。ロボットプラットフォーム、センサー、アクチュエータ（駆動装置）、電源システム、ミリ秒未満の処理に必要なエッジAIチップを含む サービス：実現化のレイヤー。フリート監視、インシデント対応、サービスとしてのロボティクスを提供するマネージドロボットサービスプロバイダー（MRSP）が、このセグメントの急成長を象徴している。フリートが成熟するにつれ、モデルの再トレーニングや挙動のドリフト（逸脱）検出を担うマネージドModelOpsが、戦略上不可欠になる

現実のチェック：シミュレーションと現実世界のギャップの克服

フィジカルAIの可能性は大きいが、物理世界は本質的に予測不能だ。ITおよびOT（製造現場などの制御・運用システム技術）との一体的な連携を欠いた、最適化されていない環境にフィジカルAIを導入すると、実装が失敗してコストが高くつくことが多い。

さらに「Sim-to-Realギャップ」（シミュレーションと現実世界のギャップ）を克服するには、物理ベースの合成データパイプラインが必要になる。工場現場で試行錯誤しながら、最大級の産業ロボットを安全にトレーニングすることはできないからだ。

製品リーダーとイノベーションリーダーが取り組むべき戦略的課題

フィジカルAIを巡る競争において市場で確固たる地位を築くには、技術リーダーは、PoC（懸念実証）段階にとどまり続ける状況から脱却しなければならない。

シミュレーションファーストの開発アプローチを義務付ける： デジタルツインと合成データを、フィジカルAIシステムの設計と学習の中心に据える。これにより、予測不能な現実の環境にシステムを投入する前に、動作に伴う安全リスクを抑え、シミュレーションと現実のギャップを埋められる

デジタルツインと合成データを、フィジカルAIシステムの設計と学習の中心に据える。これにより、予測不能な現実の環境にシステムを投入する前に、動作に伴う安全リスクを抑え、シミュレーションと現実のギャップを埋められる インフラ投資をエッジに移す： 瞬時の精密制御を可能にする低レイテンシ（遅延時間）のエッジコンピューティングを導入する。クラウドベースの制御ループはネットワークジッタ（遅延のばらつき）の影響を受ける。フィジカルAIでは、マシンスピードでの安全な自律動作を実現するために、事象や変化の発生源での決定論的な実行が要求される

瞬時の精密制御を可能にする低レイテンシ（遅延時間）のエッジコンピューティングを導入する。クラウドベースの制御ループはネットワークジッタ（遅延のばらつき）の影響を受ける。フィジカルAIでは、マシンスピードでの安全な自律動作を実現するために、事象や変化の発生源での決定論的な実行が要求される 戦略的なパートナーシップを通じて、統合された組み合わせ型ソリューションを提供する：フィジカルAIのスタック全体を単独でカバーするベンダーは存在しない。運用に使用するハードウェアと、包括的でインテリジェントなガバナンスおよびオーケストレーションソフトウェアを組み合わせたエコシステムを構築し、顧客側の統合作業の負担を軽減する

フィジカルAIは、デジタル状の制約を超えて物質世界に直接作用するインテリジェントシステムの新時代を切り開こうとしている。今から、この物理とデジタルの融合を見据えたアーキテクチャを構築する組織が、将来の市場をけん引することになる。

出典：Physical AI Ecosystem: The Next Frontier of Intelligent Systems and Market Disruption（Gartner）

※この記事は、2026年7月に執筆されたものです。