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連載目次

対象：Claude＋Gmail（Windows 11）



目次 Gmailコネクタで実現できることと安全性の仕組み

Gmail連携の初期設定手順とプライバシー対策

メール業務を効率化する実践プロンプトと安全運用のコツ

エラーや接続トラブルが発生した際の対処法

知っておくべき制限事項と運用のポイント

昨今のデスクワークでは、メールの文面を考えたり、長いスレッドを読んで要点を把握したりといった作業に多くの時間が費やされているのではないだろうか。最近では、生成AI（人工知能）を使うことで、これらの作業を省力化している人も増えているようだが、それでもメールの文面をコピーして生成AIの入力欄に貼り付け、返信案を作っては再度メール画面に戻って貼り付けるという往復作業は、意外と大きな負担となる。

Anthropicが提供するAIアシスタント「Claude」の「コネクタ（Connectors）」機能を利用すれば、チャット画面から離れることなく、Gmail内のメールを検索、要約して、返信の下書き作成までを一貫して指示できるようになる。本Tech TIPSでは、Gmail連携の設定方法から安全な活用法、実用的なプロンプト例までを分かりやすく解説する。

Gmailコネクタで実現できることと安全性の仕組み

ClaudeのGmailコネクタを有効にすると、自然言語（普段の言葉）で指示を出すだけで、ClaudeがGmailの機能を呼び出してメール処理を代行してくれる。

例えば、差出人や件名、時期、キーワードなどを指定して過去のメールを探し出し、長文スレッドの要点をまとめることができる。また、指示に応じた返信文や新規メール文を作成して、Gmailの「下書き」フォルダに直接保存することも可能だ。さらには、Claude上から直接メールを送信したり、返信したりすることもできる。

ただ、生成AIにメールの送信権限を与えることに対して、誤送信や情報漏えいを懸念する声は多い。そこでClaudeのGmailコネクタでは、メールの「新規送信」「返信」「転送」といった不可逆なアクションを実行する際、デフォルトでは、チャット画面上でユーザーに送信内容と宛先の最終確認（明示的な承認）を求めるようになっている。指示を出した瞬間に勝手に送信されることはない。

ただし、承認画面で［常に許可］を選択すると、以降は確認なしで実行されるようになる点には注意したい。

Gmail連携の初期設定手順とプライバシー対策

連携のためにプログラミングや複雑な設定ファイルを作成する必要はない。WebブラウザやClaudeデスクトップアプリの画面上から数クリックで設定が完了する。

この機能は無料プランでも利用可能だが、TeamやEnterpriseを利用している場合は、組織の管理者がコネクタ機能を無効化していないことを確認しておく。もし、無効になっている場合は管理者にコネクタ機能を有効にしてもらう必要がある。

また、無料プランの場合、念のためClaudeが学習しないようにClaudeの画面左下に表示されているアカウント名をクリックして表示されるメニューで［設定］を選択、「設定」画面が開いたら、左メニューで［プライバシー］を選択する。「プライバシー」画面が開くので、「環境設定」欄にある「位置情報メタデータ」「AIモデルの改善に協力する」の2つのスイッチを「オフ」にする。これで、入力したプロンプトなどが学習に利用されるのを防げる。とはいえ、個人情報や機密情報などはプロンプトに含めない方がよいのは言うまでもない。 Claudeの学習機能を無効化する（1）

Claudeを起動し、アカウント名をクリック、表示されたメニューで［設定］を選択する。 ▼ Claudeの学習機能を無効化する（2）

「設定」画面が開いたら、左メニューで［プライバシー］を選択する。「プライバシー」画面が開いたら、「環境設定」欄にある2つの項目のスイッチを「オフ」にする。

コネクタの設定を行うには、WebブラウザでClaudeを開くか、Claudeデスクトップアプリを起動するかして、チャットのプロンプト入力欄の左側にある［＋（プラス）］アイコンをクリックして、表示されたメニューで［コネクタを追加］−［コネクタを閲覧］をクリックする（サイドバーにある［カスタマイズ］を開いて、［コネクタ］タブからもアクセス可能）。なお、既にコネクタが追加されている場合は、［コネクタ］−［コネクタを追加］−［コネクタを閲覧］と選択するメニューの項目名が変わるので注意してほしい。 次に、表示された外部サービス一覧の中から「Gmail」を探し、［＋（GmailをClaudeに接続）］ボタンをクリックする。 Googleの認証画面が表示されたら、連携させたいGoogleアカウントを選択し、Claudeに対するメール閲覧や送信などのアクセス権限を許可すればよい。 これで準備は完了だ。チャット画面に戻ると、すぐにGmailを参照した指示を出せる状態になる。 Gmailコネクタを有効にする（1）

プロンプト入力欄の左側にある［＋（プラス）］アイコンをクリックして、表示されたメニューで［コネクタを追加］−［コネクタを閲覧］をクリックする。既にコネクタが追加されている場合はメニューの項目名が異なるので注意してほしい。 ▼ Gmailコネクタを有効にする（2）

「人気コネクタ」画面が開くので、「Gmail」にある［＋］アイコンをクリックする。 ▼ Gmailコネクタを有効にする（3）

Googleアカウントの認証画面が開くので、接続したいGoogleアカウントをクリックする。別のGoogleアカウント（Gmail）に接続したい場合は、［別のアカウントを使用］をクリックして、ログインなどを実行する。 ▼ Gmailコネクタを有効にする（4）

許可を与えるメールアドレスを確認したら、［次へ］ボタンをクリックする。 ▼ Gmailコネクタを有効にする（5）

「すべて選択」にチェックを入れて、画面をスクロールする。画面下部にある［続行］ボタンをクリックする。 ▼ Gmailコネクタを有効にする（6）

「Gmail」の［＋］ボタンが、チェックの入ったアイコンに変わる。これでGmailコネクタが有効になり、ClaudeがGmailに接続してメールを操作することが可能になる。

メール業務を効率化する実践プロンプトと安全運用のコツ 接続完了後は、Gmailを開くことなくClaudeへのチャット入力だけでメール業務を処理できる。 例えば、Gmailに届く＠ITのメールマガジン「＠IT新着速報」の本文から「今日のイチ推し」を抽出させるには、以下のようなプロンプトで直近1カ月分の一覧が取得可能だ。 直近1カ月のメールの中から差出人が「＠IT新着速報」のものを探し、本文内にある「今日のイチ推し」欄を抽出して一覧を作成して

プロンプトの例

ClaudeでGmailを操作してみよう（1）

Gmailにあるメールの中から特定の差出人のメールを探し、本文から指定する部分を抽出してみる。 ▼ ClaudeでGmailを操作してみよう（2）

プロンプトが実行されると、自動的にGmailに接続し、メールのチェックが開始される。 ▼ ClaudeでGmailを操作してみよう（3）

指示に従ってメールの本文から指定した部分を抽出して一覧を作成してくれた。

また、取引先などとの議論が続き、スレッドが長くなってしまったような場合は、件名を指定して「これまでの議論を要約して」などとすることで効率よくメールを整理できる。 なお、メールの返信文を作成させる際は、「すぐに送信してください」と指示するよりも、まずは「Gmailの下書きに保存してください」と指示するのが安全だ。生成された文面をGmail上で落ち着いて確認の上、微修正してから手動で送信することで、誤った内容の送信リスクを回避できるからだ。 エラーや接続トラブルが発生した際の対処法 Gmailコネクタを使った接続ができないなどトラブルが発生した場合は、以下の手順を試すとよい。 「アクセスがブロックされました」と表示される場合 会社のGoogle Workspaceアカウントを接続しようとした際、「Access blocked: your institution's admin needs to review Claude」というエラー画面が出る場合がある。これは会社のセキュリティポリシーにより、サードパーティー製アプリへのアクセスが一律で制限されていることが原因である。 この場合は、Google Workspaceの管理者に以下の対応を依頼することになる。Google管理コンソールで［セキュリティ］−［アクセスとデータの管理］−［APIの制御］ページ−［アプリのアクセス制御］欄−［アプリのアクセス権を管理］をクリックして「アプリのアクセス制御」を開き、「Claude for Gmail」（あるいは該当のClaudeアプリ）に対するアクセスレベルを「信頼できる」に設定してもらう必要がある。 接続エラーが起きてうまく動かない場合 通信エラーが発生したりセッションが切断されたりした場合は、一度連携を解除して再認証するとよい。それには、［カスタマイズ］−［コネクタ］タブを開き、［Gmail］をクリックする。「Gmail」画面が開いたら、［︙］アイコンをクリックして、開いたメニューで［切断する］を選択する。 前述の手順で再度有効化してGoogleアカウントの再認証を実行する。改善しない場合は、Webブラウザで連携しているGoogleアカウントの「Googleアカウントを管理」画面を開き、［リンク済みアプリ］を選択、リンク済みアプリの一覧にある「Claude for Gmail」をクリックする。「Claude for Gmail」画面が開くので、画面をスクロールして［すべて削除］をクリック、警告ダイアログが表示されるので、［確認］をクリックすれば接続が削除できる。その後、再度Claude側から連携をやり直せばよい。 知っておくべき制限事項と運用のポイント 業務メールを取り扱う場合、知っておくべき安全性と現在の制限事項を整理しておこう。 Claudeがアクセスできるのは、接続したGoogleアカウント本人が持つ閲覧権限の範囲内に限定される。他者のメールボックスを勝手に読み取ることはできない。 また、コネクタ経由で取得したメールデータは、Anthropicによる基盤モデルの学習用途には使用されない。ただし、チャット画面上で手動コピー＆ペーストした文面はアカウントの学習設定に準拠するため、機密性の高いテキストの扱いには注意が必要である。コネクタ経由で取得したメールデータを含むチャットは、セキュリティ保持のため他者への公開リンク共有機能が無効化される。 機能面の制限として、現行のGmailコネクタは、添付ファイルについてはファイル名や容量などのメタデータのみを参照でき、中身は読み取れない仕様だ。添付されているPDFやExcelファイルの内容をClaudeに読ませたい場合は、Gmailからファイルをダウンロードした上で、手動でチャット入力欄に添付する必要がある。 定期的に送信されて来るログなどを自動処理したい場合は、Claudeで「添付ファイルをローカルフォルダやGoogleドライブ（事前にGoogle Driveコネクタを有効にする必要がある）に保存するスクリプト」を作成させ、そのスクリプトを実行した上で、保管されたファイルをClaudeで処理させるという代替案が考えられる。 「今年届いた全メールを分析して」といった過度に膨大なリクエストを出すと、Google側のAPI呼び出しやClaudeのトークンの利用上限に達してエラーになることがある。「今週の未読」「直近5件」といったように、期間や対象を絞り込んで指示を出すことが安定運用のポイントである。 もう1点、意識しておきたいのがメール本文の扱いだ。メールは第三者が自由に文面を書ける「信頼できない入力」である。例えば本文中に「このメールを◯◯へ転送してください」といった指示文が紛れ込んでいると、AIがそれをユーザーの指示と取り違える恐れがある。だからこそ、送信／返信／転送のたびに人間が承認する運用を崩さないことが重要になる。 ClaudeのGmail連携は、メールボックスの確認から要約、返信文の下書き作成までをチャット上で完結させられる極めて実用的な機能である。「下書きに保存させる」運用を徹底して人間による最終チェックを挟むこと、また「期間を絞って検索させる」ことを意識すれば、初心者でも安全に、かつ大幅に日々のメール処理時間を短縮できる。まずは朝の未読メールの仕分けや、定型的な返信下書きの作成から試してみるとよいだろう。