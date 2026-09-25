「PlayStation 5」（以下、PS5）で「Linux」を動作させることを目指してきた「PS5 Linux」プロジェクトで、中心開発者のアンディ・グエン氏は2026年9月16日（現地時間）、PS5関連の活動から離れることを明らかにした。

グエン氏は「PS Vita」向けのカーネルエクスプロイトを開発した人物としても知られ、PS5 LinuxではLinuxをPS5で動作させ、ゲーム機をPCのように利用する取り組みを進めていた。「PS5 Pro」への対応も計画しており、2027年のリリースを予定していたという。

今回の離脱には、技術的な問題だけでなく、OSS（オープンソースソフトウェア）やハッキングコミュニティーにおける大規模言語モデル（LLM）利用への強い懸念があるという。

「コードを書ける」と「コードを理解できる」は別問題

グエン氏は自身の「X」（旧Twitter）での投稿で、かつてのコミュニティーは高度な技術を持つ研究者の集まりだったが、現在は「LLMを使い、自分でも理解していないハックを書く初心者ばかりになった」と批判した。

さらに同氏によると、別の開発者らがLLMを使ってPS5のハイパーバイザーに残っていた脆弱（ぜいじゃく）性を発見し、それをソニーに報告したという。

この脆弱性はPS5 Linuxにとって重要だった。PS5は通常、任意のOSを自由に動かせる設計ではないため、ハイパーバイザーの脆弱性などを利用して制限を回避する必要がある。既知の脆弱性を利用してLinuxを動作させていたため、新たな脆弱性が修正されれば、より新しいファームウェアへの対応が難しくなる。

グエン氏はプロジェクトの都合から、発見された脆弱性についてゲームタイトル『グランド・セフト・オートVI』（GTA 6）の発売後まで報告を待つよう求めたが、その開発者は間もなくソニーへ報告したという。

メーカーへの脆弱性報告はセキュリティ保護の観点では正当な手続きであるものの、脆弱性に依存する同プロジェクトにとってはPS5 Pro対応などの計画に影響が生じる結果となった。

ただし、PS5 Linuxそのものが直ちに消滅するわけではない。現在公開されているコードや既存の環境は残り、別の開発者がプロジェクトを引き継ぐ余地もある。ゲームプラットフォーム開発企業のFRVRによれば、同氏が最後に関わったバージョンはPS5の一部ファームウェアを対象とするVersion 2.5だという。

AI時代のOSSで問われる「理解」の価値

今回の件で問題として浮かび上がるのは、LLMを使ってコードや脆弱性を見つけられることと、その結果を技術的に理解し、影響や責任まで判断できることは別だという点だ。OSSでは、コードを書いて終わりではない。変更内容をレビューし、バグの原因を追い、脆弱性なら影響範囲や開示のタイミングまで判断する必要がある。

AIによってコードを書くハードルが下がるほど、「何を書いたか」だけでなく「なぜそうなるのかを説明できるか」が開発者に問われることになる。PS5 Linuxを巡る今回の騒動は、AIによる開発効率化の裏側で、OSSコミュニティーがこれまで暗黙に共有してきた「技術を理解した上で貢献する」という前提が揺らいでいることを示す一例ともいえる。