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TWOSTONE&Sonsは2026年8月31日、従業員300人以上の企業において全社的にAIやDX（デジタルトランスフォーメーション）の推進に取り組む経営層およびAI／DX推進責任者111人を対象に実施した「企業のAI内製化に関する『限界』の実態調査」の結果を公表した。

同調査の結果によると、自社のAI活用への対応について、競合他社や業界全体の動きと比べた際に危機感が「かなりある」と答えた割合は35.1％、「ややある」と答えた割合は59.5％となったという。

危機感を抱く層105人に対してさらにその内容を尋ねたところ、「競合他社にAI活用で後れを取ること」が69.5％、「業界全体の変化に自社が対応できないこと」が62.9％、「AI人材、デジタル人材を確保できないこと」が61.9％という結果となった。

9割超が社内主導プロジェクトで停滞や頓挫を経験