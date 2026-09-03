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「今より少ない職員で、行政サービスをどう維持していくか」――。人口減少が進み、行政を取り巻く環境が変化する中、限られた職員と財源で持続可能な行政運営をどう実現するかは、自治体にとって差し迫った課題だ。

茨城県鹿嶋市（以下、鹿嶋市）は、職員の業務負担を軽減しながら市民サービスを維持・向上する手段の一つとして、生成AIを活用し始めた。市の公式Webサイトの情報を基に市民からの問い合わせに回答するAIチャットボットを構築し、2026年4月から本格運用を開始した。同市にとってこの取り組みは、生成AIを行政サービスや庁内業務に広げていくに当たっての第一歩となる。

自治体特有のシステム環境がある中で、生成AIの活用をどう広げていく方針なのか。取り組みの背景や狙い、問い合わせ対応用のAIチャットボット構築の仕組みなどについて同市に聞いた。

人口減少の危機感 まず「公式Web×Claude」で市民対応を改善

鹿嶋市では、2023年に市長直轄組織としてDX・行革推進室を立ち上げた。背景にあったのは、人口減少が進む中で、限られた財源と職員で行政サービスを維持していかなければならないという危機感だ。

同市ではこれまで、オンライン申請やRPA、ノーコードツールなどを活用した業務改善を進めてきた。その中で、新たな手段として期待を寄せているのが生成AIだ。背景には、人口減少がさらに進んだ将来、現在より大幅に少ない職員で行政サービスを維持しなければならなくなるとの問題意識がある。

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