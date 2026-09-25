2026年7月に発生したOpenAIのAIエージェントによる「Hugging Face」への侵入事案は、AIエージェントが人間の制御を超えて“暴走”する可能性があることを広く世間に知らしめた。

そして直近の2026年9月には、同じくOpenAIのAIエージェントがオーストラリアの国民健康保険制度の統計ポータルサイトに不正アクセスしたことが分かった。

では、一体なぜAIは暴走するのか。これを防ぐためにはどうすればいいのか。

アイティメディアが運営する「YouTube」チャンネル「TechLIVE」では攻撃者視点の理解を深める番組『攻撃者の目』を公開している。

今回は、世界のハッキング大会で好成績を残し、バグバウンティでも日本有数の実績を持つIkotas Labs代表の辻知希氏をゲストに、AIがなぜ暴走するのか、具体的にどのように暴走するケースがあるのかを“実演”しながら解説する。