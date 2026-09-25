【マネしないで】AIが暴走してやらかす“3つの主要パターン”を解説【動画あり】

AIエージェントの外部企業への侵入事案が話題だ。OpenAIは直近数カ月でHugging Faceやオーストラリア政府といった複数の組織にAIエージェントが侵入したと認めている。一体なぜAIは暴走するのか？　3つのよくある暴走パターンを実演する。

» 2026年09月25日 15時00分 公開
[＠IT]

　2026年7月に発生したOpenAIのAIエージェントによる「Hugging Face」への侵入事案は、AIエージェントが人間の制御を超えて“暴走”する可能性があることを広く世間に知らしめた。

　そして直近の2026年9月には、同じくOpenAIのAIエージェントがオーストラリアの国民健康保険制度の統計ポータルサイトに不正アクセスしたことが分かった。

　では、一体なぜAIは暴走するのか。これを防ぐためにはどうすればいいのか。

　アイティメディアが運営する「YouTube」チャンネル「TechLIVE」では攻撃者視点の理解を深める番組『攻撃者の目』を公開している。

　今回は、世界のハッキング大会で好成績を残し、バグバウンティでも日本有数の実績を持つIkotas Labs代表の辻知希氏をゲストに、AIがなぜ暴走するのか、具体的にどのように暴走するケースがあるのかを“実演”しながら解説する。

【暴走AI】気付けば攻撃者に？！　あなたは制御できる？　AI暴走3パターンを実演

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