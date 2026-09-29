米国土安全保障省サイバーセキュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁（以下、CISA）は2026年9月27日（現地時間）、「Citrix NetScaler ADC」と「Citrix NetScaler Gateway」に影響する8件の脆弱（ぜいじゃく）性について警告した。このうち2件は「緊急」（Critical）のゼロデイで、既に悪用も確認されている。

CISAは可能であれば更新前に侵害の兆候を確認し、侵害が疑われる場合、更新によって調査に必要な可視性が失われる可能性があるため、フォレンジックの証拠を保存するよう求めている。

公開されたのは、CVE-2026-88771〜CVE-2026-88778の8件だ。Citrixによると、以下のバージョンが影響を受けるという。

Citrix NetScaler ADC／Gateway 14.1-73.37未満

Citrix NetScaler ADC／Gateway 13.1-64.23未満

Citrix NetScaler ADC 14.1-FIPS 14.1-73.37 FIPS未満

Citrix NetScaler ADC 13.1-FIPS／13.1-NDcPP 13.1-37.279未満

このうちCVE-2026-88771とCVE-2026-88772は、CISAの「既知の悪用された脆弱性カタログ」（KEV：Known Exploited Vulnerabilities Catalog）に追加された。CISAは両脆弱性について、脅威アクターによる世界規模での積極的な悪用を確認している。Citrixも、修正されていないCitrix NetScaler環境で両脆弱性の悪用を確認したとしている。

CVE-2026-88771は、不適切な入力検証に起因するリモートコード実行（RCE）の脆弱性だ。認証されていない攻撃者が任意のコマンドを実行できる可能性があり、CVSS v4.0の基本値は9.5、深刻度は「緊急」とされる。

注意が必要なのは、この脆弱性には特定の追加機能を有効にするといった前提条件がないことだ。Citrixによれば、デフォルト構成を含む全てのCitrix NetScaler ADC／Gatewayデプロイメントが影響を受ける。

一方、CVE-2026-88772はメモリオーバーフローに起因し、RCEまたはサービス拒否（DoS）につながる可能性がある。こちらもCVSS v4.0は9.5、深刻度は「緊急」だ。ただし、悪用にはDTLSが有効であることが前提となる。Citrixは、VPN仮想サーバではDTLSがデフォルトで有効になっているとしている。

両方とも「緊急」のRCE脆弱性ではあるが、CVE-2026-88771は追加機能の有無にかかわらず影響を受けるのに対し、CVE-2026-88772にはDTLSという条件がある。管理者は単に「使っている機能」を確認するだけでなく、対象バージョンそのものを確認する必要がある。

残る6件の脆弱性にも「緊急」が1件含まれる。CVE-2026-88773はHTTP Request Smugglingに関する脆弱性で、CVSS v4.0は9.3だ。HTTP構成が有効なCitrix NetScaler ADC／Gatewayが影響を受ける。

CVE-2026-88774はHTTP URLベースの式の不適切な利用による機能ポリシーの回避で、CVSS v4.0は7.0。CVE-2026-88775〜88777はメモリオーバーフローによる予測不能な動作や誤動作、DoSにつながる脆弱性で、それぞれスコア8.8の深刻度「高」（High）となっている。

CVE-2026-88778はTCP Initial Sequence Number（ISN）の予測に関する脆弱性で、CVSS v4.0は8.8の深刻度「高」。こちらは修正版への更新に加え、Citrixが案内するTCP設定の変更も必要になる。

Citrixは影響を受ける顧客に対し、各ブランチの修正版への更新を強く推奨している。今回の8件については、14.1-73.37以降、13.1-64.23以降などが修正版となる。

Citrixは「Citrix NetScaler Console」を通じて侵害指標を提供している他、今回の8件を対象としたセキュリティ情報で各脆弱性の前提条件や確認方法を案内している。

CVE-2026-88771とCVE-2026-88772については、悪用が確認されているため、パッチ適用前に侵害されているかどうかを確認してほしい。