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生成AIやAIエージェントの普及により、コード生成やテスト、監視など、ITエンジニアの役割だった業務を自動化・効率化できる範囲は急速に広がっています。単純に考えると、企業が必要とするIT人材の数は減っていくようにも思えます。

しかし各種調査から見えてくるのは、それとは逆の現実です。企業ではIT人材への需要が拡大しています。とはいえ、特定の技術職において特に人材不足になる傾向も見られ、一律には語れない側面もあります。

AIの利用が急速に広がる時代においても、ITエンジニアの争奪戦が終わらないのはなぜなのか。3つの調査結果から、その理由と背景を探ります。

争奪戦が激しくなる「ITエンジニア職」とその理由

IT調査会社のアイ・ティ・アール（以下、ITR）が2026年8月6日に発表した調査によると、システム技術者の不足状況について「確保できていない」と回答した企業は全ての職種で3割を超えました。

中でも、特定の技術職の人材不足が深刻になっている状況が見られます。

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