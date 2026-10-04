生成AIやAIエージェントで開発・運用の自動化が進む一方、IT人材不足は解消していません。企業の間での争奪戦は激化しているともいえる状況です。AIがあってもなぜITエンジニアは足りないのでしょうか。
この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。
生成AIやAIエージェントの普及により、コード生成やテスト、監視など、ITエンジニアの役割だった業務を自動化・効率化できる範囲は急速に広がっています。単純に考えると、企業が必要とするIT人材の数は減っていくようにも思えます。
しかし各種調査から見えてくるのは、それとは逆の現実です。企業ではIT人材への需要が拡大しています。とはいえ、特定の技術職において特に人材不足になる傾向も見られ、一律には語れない側面もあります。
AIの利用が急速に広がる時代においても、ITエンジニアの争奪戦が終わらないのはなぜなのか。3つの調査結果から、その理由と背景を探ります。
IT調査会社のアイ・ティ・アール（以下、ITR）が2026年8月6日に発表した調査によると、システム技術者の不足状況について「確保できていない」と回答した企業は全ての職種で3割を超えました。
中でも、特定の技術職の人材不足が深刻になっている状況が見られます。
特に著しく不足する傾向にあるのは、高度な知識や経験を持つ上級職です。システムエンジニア（上級）は42％、コンサルタント（上級）は40％の企業が「確保できていない」と回答しました。企業が直面しているのは、単なる「人手の数合わせ」ではなく、高度な判断力と技術力を持つ即戦力人材の深刻な不足です。
背景にあるのは、エンジニアへの需要そのものの拡大です。「非常に増加している」（28％）、「やや増加している」（62％）を合わせ、90％の企業が需要増を実感しており、この調査で9割に達したのは今回が初めてでした。
需要増加の要因としては、「DXプロジェクトの推進」「生成AI活用など新規テクノロジーの調査・研究」「セキュリティ管理の強化」などが上位に挙がりました。いずれも単に作業量をこなせばよい仕事ではなく、専門知識に加えて、技術と業務を結び付ける判断力が求められます。IT人材への需要が拡大するとともに、求められるスキルも高度化しているとみられます。
高度な人材を巡る需給の逼迫（ひっぱく）は契約単価にも表れています。ITRによると、2026年度は特にコンサルタント（上級）やシステムエンジニア（上級）で契約単価の上昇が目立ちました。
AIによって既存業務が自動化されれば、長期的にはITエンジニアの人数は減っていくのでしょうか。
Linux Foundationが2026年5月18日（米国時間）に公開した「2026 State of Tech Talent Report」（2026年 技術系人材の現状レポート）は、その見方が技術職全体には当てはまらないことを示しています。
調査対象企業の97％がAIの実装に取り組む中、2026年の技術職の純雇用効果（増加率−減少率）は、全体で見れば31％増となる見通しです。
AIによる人員削減が全く起きていないわけではありません。Linux Foundationの調査では、人員削減は従業員数2万人以上の企業（純雇用効果が4％減）など一部に限られており、従業員数2万人未満の企業では28〜42％増と強い採用意欲が続いています。
職種別でも、AI関連（60％増）を筆頭に、ソフトウェア開発（28％増）、技術管理（22％増）、IT運用（17％増）と幅広い分野で雇用が伸びています。中でもソフトウェア開発の雇用は、2023年から2033年の間に17.9％増加する見込みで、全職種平均の4％を大きく上回っています。
一方、採用拡大の裏側では、深刻な人員不足も報告されています。
Linux Foundationの世界調査では、2026年に人員不足が最も深刻だったのは「AI＆MLエンジニアリング」で、47％が人員不足と回答しました。「サイバーセキュリティとコンプライアンス」（40％）、「FinOpsとコスト最適化」（36％）も高い水準にあります。
AI活用が進むことで、新たな能力不足も顕在化しています。企業が最も深刻と感じている能力不足は「AIセキュリティとリスク管理」「AI運用と監視」（ともに57％）、「AIワークロードのコスト最適化」（54％）、「AIインフラに関する専門知識」（45％）と続きます。
企業に必要なのは、AIモデルを開発する人材だけではありません。AIを本番環境に組み込み、安定して運用し、セキュリティやプライバシー、コストなどを管理するためのスキルも求められます。
Linux Foundationの調査では、AIから価値を得ることを妨げる要因として「セキュリティ上の懸念」（43％）が最多となり、新技術導入時の課題でも「セキュリティとプライバシーに関する懸念」（48％）が2024年の17％から急速に高まっています。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.