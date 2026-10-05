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サーバーワークスは2026年8月20日、AIエージェントに関する調査結果を発表した。同調査は2026年6月29日〜7月5日に、全国に住む企業に勤める20歳以上のITエンジニア260人を対象にインターネットで実施された。

AIエージェントの導入状況と個人での利用実態

AIエージェントの認知に関する設問では、「内容まで理解している」という回答が39.2％、「概要は理解している」が36.9％で、合わせて76.1％がAIエージェントの内容または概要を理解しているという結果となった。

勤務先における導入状況については、「全社導入している」が28.5％、「一部部署で導入している」が24.2％で、合計52.7％に上った。「PoC（概念実証）を実施している」（7.3％）、「導入を検討している」（7.3％）という回答も一定数を集めた。

一方、個人での利用状況については、「時々利用している」が32.3％、「日常的に利用している」が28.8％となった。これらを合わせた個人利用者の割合は61.1％に上る一方、「利用したことはない」という回答も28.1％存在した。

業務自動化への期待と活用における懸念点