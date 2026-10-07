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中国の銀行大手である招商銀行（China Merchants Bank）は、AIの演算を担うGPU（グラフィックス処理プロセッサ）などのアクセラレータカードを約1万枚利用している。AI活用を進める一方で、用意した計算リソースをいかに効率よく使うかが課題となっていた。そこでハードルになったのは、学習（トレーニング）やファインチューニング、推論の各処理において、計算リソースの使い方が大きく異なることだった。

特に計算リソースに対する要求の違いが大きいのが「分散学習」と「オンライン推論」だった。分散学習は、1つの学習を複数のワーカー（学習を分担する実行単位）に分けて進める方式だ。必要なワーカーとアクセラレータカードがそろうまで実質的に処理を進められず、一部のワーカーが先に起動しても、残りがそろうまで確保した計算リソースが遊休状態になる。一方でオンライン推論は、利用者のリクエストにリアルタイムで応答する処理だ。リクエスト量の予測は難しいことから、需要に応じて使用する計算リソースを素早く増減させる必要がある。

利用率35％→60％超、GPUなどを“遊ばせない”ために何をした？

性質の異なる複数の処理で、同じアクセラレータカードの計算リソースを効率よく使うにはどうすればよいのか――。招商銀行は、複数のオープンソースソフトウェア（OSS）を組み合わせて、この課題を解決する仕組みを構築した。その結果、アクセラレータカードの利用率が大きく向上し、推論のコストも大幅に下がったという。どのように構築したのか。

招商銀行のAIインフラチームは、コンテナオーケストレーションツール「Kubernetes」に複数のOSSを組み合わせて、「統合コントロールプレーン」を構築した。統合コントロールプレーンは、学習や推論などの処理に対する、アクセラレータカードの計算リソースの割り当てを一元的に管理・制御する仕組みだ。 AIインフラチームは招商銀行のデータセンターチームと連携し、アクセラレータカードの計算リソースの99％を、この統合コントロールプレーンで管理することにした。学習と推論では、アクセラレータカードの計算リソースを共有する一方、それぞれの実行環境（ランタイム）は分離した。計算リソースを共有しながら、それぞれに適した仕組みで処理できるようにする狙いだ。 招商銀行は用途に応じてOSSを組み合わせた。学習では、Kubernetesにおけるジョブ（処理単位）を効率的にキューイング（待機・順序制御）する「Kueue」を活用。学習ジョブをキュー（実行待ち行列）に入れ、計算リソースのクオータ（利用できる上限）を基に実行を開始できるかどうかを判断するようにした。これにより、実行できる状態になる前に計算リソースを確保してしまうことを防ぐ。 推論では、システムの稼働状況を監視する「Prometheus」で、推論リクエストの量や待ち時間などの指標を取得することにした。その指標を基に、Kubernetes向けのイベント駆動型オートスケーラーである「KEDA」でオンライン推論の処理能力を増減させ、推論リクエストの量の変動に素早く追従できるようにした。 学習と推論の双方で、Kubernetes向けのアクセラレータカード共有ミドルウェア「HAMi」を使い、アクセラレータカードの計算リソースを必要な分だけ割り当てることにした。Kubernetes向けのデータ管理ソフトウェア「Fluid」により、学習では学習用データ、推論ではAIモデルの重み（学習で得たパラメーター）の読み込みを高速化した。 ファインチューニングでは「LoRA」（Low-Rank Adaptation）を引き続き採用することにした。LoRAは、ベースモデル（土台となる学習済みのAIモデル）のパラメーターを固定したまま、ファインチューニング用に追加したパラメーターを学習する手法だ。招商銀行は、複数のLoRAテナント（LoRAによるファインチューニングを利用する単位）が同じアクセラレータカードを共有するマルチテナント運用を採用している。 招商銀行はファインチューニング向けのフレームワーク「Twinkle」により、5つのLoRAテナントで1つのベースモデルのインスタンス（アクセラレータカードで動作するAIモデルの実体）を共有できるようにした。従来はLoRAテナントごとに1つずつベースモデルを用意していたことから、5つのテナントでレプリカ（複製インスタンス）が計5つ必要だった。Twinkleによって、1つのレプリカだけで済むようになった。 推論コストも60％以上減 取り組みは次の段階へ 統合コントロールプレーンで学習や推論の計算リソースを一元管理した結果、約1万枚のアクセラレータカード全体の平均利用率（計算リソースが処理に使われている割合）は35％から60％超に向上した。AIモデルやサービスなどの条件をそろえた場合、オンライン推論のコストは、100万トークン（AIモデルが処理するテキストの単位）当たりで60％以上低くなった。加えてTwinkleによって、アクセラレータカードの計算リソースの使用量が80％減少した。 招商銀行は今後、ファインチューニングで同時に実行するLoRAテナントの数を動的に調整できるようにする計画だ。アクセラレータカードの利用率や学習ジョブの待ち状況、推論の応答にかかる時間（レイテンシ）などを組み合わせて、トークン当たりのコストを基準にした計算リソースの管理にも取り組む。推論では、需要に応じて処理能力を増減させ、需要がない間は処理能力をゼロまで縮小する「サーバレス推論」の実現を目指す。 クラウドネイティブに関する非営利団体Cloud Native Computing Foundation（CNCF）は2026年9月8日（現地時間）、エンドユーザー企業のクラウドネイティブ技術活用事例を競う「CNCF End User Case Study Contest」で招商銀行が優勝したと発表した。中国・上海で開催されたカンファレンス「KubeCon + CloudNativeCon + OpenInfra Summit + PyTorch Conference China 2026」の基調講演で明らかにした。