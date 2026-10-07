IBMは2026年8月24日（米国時間）、「メインフレーム向けとして初」とするデュアルアーキテクチャのメインフレームプロセッサを発表した。将来の「IBM Z」「LinuxONE」システムにおいて、IBMとArmの両方のコンピューティングプラットフォーム上でOSとアプリケーションを実行できるようにする設計だ。2026年4月に始まったIBMとArmの協業から生まれた、最初のプロセッサの成果だという。

ArmネイティブのLinux環境を、「z/OS」とIBM Z上のLinuxで同時に実行できるようにしながら、「IBMが積み上げてきたセキュリティや信頼性、拡張性の面での特性を生かす」ことを目指して開発が進められている。

IBMによると、Armのソフトウェアエコシステムは世界で2200万人を超える開発者を抱え、クラウドからエッジまで幅広い分野のアプリケーションを支えているという。現代のインフラを形作りつつあるクラウドネイティブソフトウェアやAIソフトウェアもここに含まれる。新しいプロセッサは、Armのエコシステムを、トランザクション処理とデータ集約型の処理でIBMのプラットフォームに持ち込む。

Armのワークロードは、IBMのエンタープライズ級の機能の恩恵を受ける。具体的には、信頼性の強化、ハードウェアレベルでの障害検出と復旧、高度な暗号化、セキュアな鍵管理、AIアクセラレーションが挙げられる。

2nmプロセスで5.7GHz超の高性能コアを11基

プロセッサは2nm（ナノメートル）の製造プロセスで製造される予定で、5.7GHzを超える動作周波数の高性能コアを11基備える設計になっている。トランザクション処理中に不正を検知するAI推論アクセラレーター、I/Oを高速化する専用のオンチップDPU（データ処理ユニット）、要求の厳しいエンタープライズワークロード向けの大容量キャッシュ構成も併せ持つ。

ArmコアとIBMコアを別々に持たない設計

このチップは、ArmのコアとIBMのコアを別々に持たない構成を採る。個々のプロセッサコアが、ArmとIBM Z、あるいはArmとLinuxONEの命令をネイティブに同時実行しながら、各プラットフォームが確立してきた性能、セキュリティ、暗号化、可用性の特性を優先する。IBM ZとLinuxONEのプラットフォームは、数百コア、数十テラバイトのメモリまで拡張できる。

IBMのクリスチャン・ヤコビ氏（システム開発部門CTO《最高技術責任者》兼IBMフェロー）は、「企業がアプリケーション群をモダナイズし、AIを中核業務に組み込んでいく中で、選択肢を広げるインフラが求められている。このプロセッサは、IBM ZとLinuxONEにとってアーキテクチャ上の大きな前進だ。Armをネイティブに取り込むことで、業界で急速に成長しているソフトウェアエコシステムへのアクセスと、IBMのシステムを今日の企業運営の基盤としてきた品質とを両立できる」と述べている。

Armのモハメド・アワド氏（クラウドAI担当エグゼクティブバイスプレジデント）は、「AIの利用規模が拡大するにつれ、コンピューティングの世界はArmへの集約を強めている。IBM ZとLinuxONEは、規制の厳しい業界で世界有数の要求水準を持つワークロードを支えている。Armのコンピューティングとそのソフトウェアエコシステムをこれらのプラットフォームに持ち込むことで、その勢いはミッションクリティカルな企業インフラにまで広がり、AIをどう展開するかについて企業の選択肢が広がる」と述べている。

IBMは、今回の成果を、企業向けコンピューティングでアプリケーションの選択肢と最新のソフトウェアイノベーションへのアクセスを、その環境が求める能力を損なわずに広げるという、IBMとArmが共有するビジョンに向けた大きな一歩だとしている。