連載目次

2026年9月29日（米国時間）、MicrosoftはWindows 11の機能更新プログラム「Windows 11 2026 Update（バージョン26H2）」の一般提供（GA）を開始した。Windows 11 24H2／25H2を実行している対象デバイスに向けて、段階的に提供が始まっている（Microsoftサポート「Windows 11、バージョン26H2の更新履歴」参照）。

ただし、26H2は年1回提供される「大型アップデート」と聞いて想像するような、新機能が一斉に追加されるリリースではない。本稿では、26H2の概要と適用時の注意点、含まれる機能を整理した上で、「Windows 12」への移行時期についても考察する。

26H2の最大の特徴は配布方式にある。26H2は有効化パッケージ（eKB：enablement package）として提供され、24H2、25H2、26H2の3バージョンは共通のサービスブランチを使っている。つまり、OSの中身（コードベース）はすでに月例更新によって24H2／25H2のPCに配布済みであり、26H2の有効化パッケージは、休眠状態の機能を有効化し、バージョン番号を切り替える「スイッチ」の役割を果たすに過ぎない。

そのため、機能更新プログラムとしてのサイズは小さく（有効化パッケージ「KB5121794」は数百KB程度）、これまでの月例更新が適用済みなら、インストールは月例更新と同様にダウンロードと1回の再起動で完了する。ビルド番号は、24H2の「26100」、25H2の「26200」から、26H2では「26300」へと変わる。

26H2を適用しても、目新しい変化はない。26H2専用の新機能が追加されるわけではないからだ。26H2は過去1年間に25H2へ提供されてきた改善やセキュリティ修正、機能強化を取りまとめたもので、その大半は月例更新によってすでに提供されている。例えば、2026年8月のオプション更新プログラム（KB5120998）から段階的に提供が始まり、9月の月例更新プログラム（KB5124008）にも含まれている機能には、以下のようなものがある。

タスクバーの位置変更（上・左・右）が可能に

Windows 11の登場以来、多くのユーザーが要望してきたタスクバーの位置変更が復活した。Windows 10までは可能だったものの、Windows 11で削除されていた機能だ。「設定」アプリの「個人用設定」−「タスクバー」画面にある「タスクバーの動作」欄の「タスクバーの位置」で、左・上・右・下を選択できる。ツールチップやフライアウト、アニメーションも新しい位置に追従するようになった。

また、タスクバーのサイズを「小」に設定することも可能になっている。

なお、左右に縦配置すると、検索ボックスはアイコン表示になる点に注意したい。

［スタート］メニューのサイズ変更が可能に

2025年10月末から順次展開された刷新以降、［スタート］メニューが大き過ぎるという不満が出ていた。刷新後の［スタート］メニューは、解像度の低い画面ではデスクトップの大半を占めてしまい、使い勝手が悪かったのだ。そこで、「設定」アプリの「個人用設定」−「スタート」画面に、［スタート］メニューのサイズ（自動・小・大）を設定する項目が追加された。

加えて、「ピン留め」「最近」「すべて」の各セクションを個別に表示／非表示にでき、「おすすめ」は「最近」に名称変更された。アカウント名やプロフィール画像も非表示にできるようになっている。

タスクバーの検索で「Bing」の結果を非表示にできるように

タスクバーにある検索ボックスで検索を実行すると、Web検索（Bing）の結果やMicrosoft Storeのアプリが候補として表示される。アプリや設定を起動するためのショートカットとして検索を利用している場合、これらの検索結果は邪魔でしかない。

そうした声が届いたのか、「設定」アプリの「プライバシーとセキュリティ」−「検索」画面に「提案された検索結果を表示する」という項目が加わり、Bing検索（Web検索）とMicrosoft Storeの候補表示をそれぞれ「オフ」にできるようになった。両方を「オフ」にすれば、ローカルのアプリ、設定、ファイルのみが検索対象となり、検索結果の表示がシンプルになる。

26H2を適用する理由は「サポート期間のリセット」

このように機能更新プログラムによる新機能の追加がないにもかかわらず、なぜ26H2がリリースされたのだろうか。その答えはサポートライフサイクルにある。26H2をインストールするとサポート期間がリセットされ、Home／Proエディションは24カ月、Enterprise／Educationエディションは36カ月のサポートを受けられるようになる。

特に24H2を使い続けているPCは注意が必要だ。24H2のHome／Proは2026年10月13日で更新が終了する。一方、26H2はHome／Proで2028年10月10日まで、Enterprise／Educationで2029年10月9日までサポートされる。なお、25H2のHome／Proのサポートも2027年10月12日に終了する。

バージョン Home／Proサポート終了 Enterprise／Educationサポート終了 24H2 2026年10月13日 2027年10月12日 25H2 2027年10月12日 2028年10月10日 26H2 2028年10月10日 2029年10月9日 Windows 11のエディション別のライフサイクル



26H2向けの最初の月例セキュリティ更新は、2026年10月13日に配信される予定だ。

26H2への更新方法と「新機能が表示されない」理由

26H2の展開は段階的で、今後数カ月かけて対象を拡大するとされている。ただ、筆者の手元のPCでは、そのほとんどで既に適用可能となっている。現時点では、26H2に更新するには「設定」アプリで「Windows Update」画面を開き、表示されている「Windows 11, version 26H2が利用可能です。」欄の［ダウンロードとインストール］をクリックする必要がある。執筆時点で26H2は自動的には適用されないので注意してほしい。

前述の機能は、26H2の適用とは別に、コントロールされた機能ロールアウト（CFR）によって順次有効化される。26H2をインストールしてビルド26300になっても、前述の3つの機能は自動では現れない可能性もあるので注意してほしい。

また2026年は、Windows 11のバージョンが2系統に分かれている点にも注意したい。26H1は、Snapdragon X2シリーズ搭載PCなど2026年初頭以降に登場した新しいデバイス向けのリリースで、24H2／25H2／26H2とは異なるコアコードベース（ビルド番号28000）を採用している。そのため、26H1搭載PCは26H2に更新できず、将来のWindowsリリースへの更新パスが提供される予定となっている。

26H2の適用で発生する既知の不具合

Microsoftのサポートページ「Windows 11、バージョン 26H2 の更新履歴」の「この更新プログラムの既知の問題」欄によると、26H2（および2026年9月の月例更新プログラム）の適用によって、幾つかの不具合が発生することが明らかになっている。いずれも26H2固有の問題ではなく、サービスブランチを共有する24H2／25H2でも同様に発生する点に注意したい。

ファイル履歴が機能しなくなる不具合

2026年9月の月例更新プログラムを適用後、「ファイル履歴」によるバックアップを作成または更新できなくなり、エラーが表示される不具合が生じる可能性がある。バックアップドライブが接続され、正常に機能している場合でも「ドライブを再接続してください」というメッセージが誤って表示されることがある。

さらに、「前回のバックアップ」のタイムスタンプが更新されない場合や、以前にバックアップされたファイルに「以前のバージョンがありません」と表示される場合もある。この不具合は、2026年9月22日に公開されたオプション更新プログラム（KB5124010）以降で解決済みとなっている。最新の更新プログラムを適用すれば解消する。

ドメイン参加PCが信頼関係を失う不具合

Credential Guardで保護されたマシンアカウントの一部が、オンプレミスのActive Directoryとのセキュアチャネルを失い、ユーザーが正しい資格情報でもサインインできなくなる場合がある不具合も報告されている。2026年9月の月例更新プログラム（KB5124008）以降の更新プログラムが「Machine Identity Isolation（MII）」機能を有効化し、既存のポリシーで構成された強制設定を尊重し始めるためだ。この機能は、ドメイン機能レベルがWindows Server 2025以上の環境でしかサポートされないと説明されている。

回避策は、有効化したときと同じ管理方法（Intune、グループポリシー、レジストリ）でMIIを無効化し、再起動後に「Test-ComputerSecureChannel -Repair -Credential (Get-Credential)」というコマンドレットでセキュアチャネルをリセットすることだ。Microsoftは今後の更新プログラムで、MIIの強制を一時的に停止することで対処するとしている。適用前に、自社環境のドメインコントローラーのバージョンとポリシー設定を確認しておきたい。詳細は「Windows 11 バージョン26H2の既知の問題と通知−ドメインに参加しているデバイスは、ドメインとのセキュリティで保護された信頼関係を失う可能性があります」を参照していただきたい。

USBオーディオデバイスが動作しなくなる不具合

一部のUSB Audio Class 1.0デバイスが起動しない、または音が出ないという不具合も起きている。デバイスマネージャーで「コード10」のエラーが表示されたり、音量調整やサウンド設定が反応しなくなったりする。現時点で回避策は示されておらず、Microsoftは今後の更新プログラムで修正するとしている。

サインイン後に黒い画面が表示される不具合

主にFSLogixを使ったAzure Virtual Desktopホストで、サインイン後に黒い画面のままデスクトップが読み込まれない問題が報告されている。一時的な回避策は、タスクマネージャーの［新しいタスクを実行する］から「explorer.exe」を手動で起動することだ。管理されたPCでは、既知の問題のロールバック（KIR）用のグループポリシーを適用することでも回避できる。

26H2に関連するその他のポイント

WMICの完全削除

26H2固有の変更ではないが、2026年8月のオプション更新プログラムおよび9月の月例更新プログラムによって、24H2と25H2からWMIC（Windows Management Instrumentation Command-line）が削除され、オプション機能（FoD）として追加し直すこともできなくなった。

WMI自体は引き続きサポートされ、なくなったのは「wmic.exe」というコマンドラインのラッパーのみである。古い管理スクリプトやバッチファイルが「wmic」を呼び出している場合は機能しなくなるので、PowerShellのコマンドレットなどへの置き換えが必要だ。詳細は「WindowsからのWindows Management Instrumentationコマンドライン (WMIC) の削除」を参照していただきたい。

ハードウェア要件は変更なし

26H2で新たなハードウェア要件は追加されておらず、従来のWindows 11の仕様（TPM 2.0、UEFI／セキュアブート対応など）がそのまま適用される。そのため、Copilot+ PCや40TOPS以上のNPUがなくても26H2はインストールできる。ただし、一部のAI機能の利用にはCopilot+ PCの要件を満たすハードウェアが必要となる。

Windows 12への移行は近いのか

前述のように26H2では大きな機能追加はなく、有効化パッケージ（eKB）によるバージョンアップとなっている。更新プログラムのサイズは小さく、多くの場合、1回の再起動で適用できる軽量なものだ。24H2で新しいプラットフォームに移行して以降、25H2、26H2と2年連続で有効化パッケージによるバージョンアップとなっており、Windows 11が成熟期に入ったようにも見える。

Windows 10も、2020年5月の「May 2020 Update（バージョン2004）」でコードベースを刷新した後は、20H2から22H2まで同じコードベース上で有効化パッケージによる更新を重ね、最終的にWindows 11で新しいプラットフォームに移行した。「同一プラットフォームでの有効化パッケージによる更新の連続」という流れは、Windows 10末期とよく似ている。

一方、2024年5月20日（米国時間）に発表された生成AI（人工知能）対応の「Copilot+ PC」向けにも、目玉となる新機能の提供がなく、ユーザーにとっては期待外れの状態が続いている。Copilot+ PC向けの機能は、リアルタイム字幕機能「ライブキャプション」のリアルタイム翻訳機能や画像生成機能の「コクリエーター」、操作や画面をAIがスナップショットとして定期的に記録する「リコール」などの登場以降、既存機能の改良が中心となっている。

生成AIを活用した脆弱性発見の広がりもあり、Windows 11に対して大量の脆弱（ぜいじゃく）性が報告されるようになった。2026年9月の月例更新プログラムでは、Microsoft製品全体で1000件近く、Windowsだけでも700件を超える脆弱性が修正され、過去最多を更新している。開発リソースが新機能よりも目の前の脆弱性解消に向かっていることは想像に難くない。

Windows 11のリリース（2021年10月5日）から5年が経過し、そろそろWindows 12へのメジャーバージョンアップが期待される頃にもなっている。大きな機能更新がないのは、Windows 12のために取ってあるのか、それとも単に開発の遅れなのか。

ただ、26H2がリリースされたことから、少なくとも今後1年程度の間に「Windows 12」が登場する可能性は低いと思われる。現時点でMicrosoftは「Windows 12」を正式に発表しておらず、Windows Insider ProgramでもWindows 12の開発バージョンは提供されていないからだ。Windows Insider Programの「Experimental」チャネル（以前のDevチャネルに相当するもの）では次期プラットフォームとみられるビルドのテストが実施されているが、Microsoftはこれを特定の製品版リリースとは結び付けていない。

Windows 12では、より生成AI（NPU）を活用したOSになるという推測もあるが、うわさの域を出ない。

いずれにせよ、24H2を使っているPCは、Home／Proのサポートが終了する2026年10月13日までに26H2（または25H2）へ移行すべきだ。特に生成AIによって多くの脆弱性が見つかり、ゼロデイ攻撃も増えることが予想されている昨今、サポート対象となっているバージョンへの早期のアップデートは欠かせない。