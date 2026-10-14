この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

国産メインフレームからの撤退表明が相次ぎ、レガシー刷新は先送りできなくなった。AIはその刷新を確かに速くしている。ただし、速くなるのは工程の一部でしかない。本連載では、AIに任せられる領域と、人が決め続けなければならない領域の線引きを、移行の実務の順番に沿って考えていく。

初回は、この連載の出発点から始めたい。AIによってレガシー刷新の何が変わり、何が変わらず残るのか。

「それで、何から手を付ければいい？」――3本の記事で残った宿題

この夏、＠ITに筆者を取材した記事が3本掲載された。

日本のメインフレームがなぜ世界と違う道を歩んだのかを取り上げたのが1本目。国内ベンダーがOSもデータベースも文字コードも独自に作り、その上に各社が業務を作り込んだ。だから移す先が一つに決まらない。

「40年物のCOBOL」がなぜAIにとっても読みにくいのか、その背景を解説したのが2本目。読みにくさは言語ではなく、40年分の改修で文脈が散らばったことに由来する。

3本目は、いわゆる「JaBOL」の評価。JaBOLとは、COBOLの構造を残したままJavaに書き換え、Javaのクラス設計を使わず、COBOLの手続き構造をそのまま写した形を指す。Javaらしくない、保守しにくい、という批判は根強い。それでも、業務の仕様を一から解釈せずに新旧の結果を突き合わせられる利点は大きい、と話した。

ありがたいことに反響があった。ただ、その後の講演や打ち合わせで受けた質問は、驚くほど偏っていた。一つは「AIを使うと工程はどのくらい短くなりますか」。これには答えられる。工程によるが、解析や変換だけを見れば、数カ月かかっていたものが数日で形になることは実際にある。

もう一つの質問が厄介だった。「それで、うちは何から手を付ければいいんですか」。この質問に、筆者は3本の記事で答えていない。判断の材料は話したつもりだが、順番までは説明していない。取材という形式には、そこまで収まらなかった。

残っている宿題は、突き詰めると3つある。ソースコードからはなぜ作られたかという「Why」が分からないルールを誰がどう復元するのか。移行が終わった後、誰が保守するのか。そして、明日から何をするのか。

この連載は、その3つを埋めるために書く。

1円の差を巡る会議は、AIでは短くならない

レガシーシステム移行プロジェクトの終盤には、新旧のシステムに同じデータを流し、結果を突き合わせる工程がある。移行によって業務の結果が変わっていないことを確認するためだ。このテスト工程で差異が出るのはよくあることで、たいていは環境や桁の扱いの違いで説明がつく。厄介なのは説明がつかないケースだ。

ある案件で月次の帳票に1円の差が出た。追っていくと、利率計算のある箇所だけが、社内の設計標準と違う丸め方をしていた。切り捨てるべきところを四捨五入していたのだ。いつからかは分かった。1990年代半ばの改修だ。なぜそうしたのかは、どこにも書かれていない。当時の担当者は、とうに退職している。

1|2 次のページへ