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埋まらない「パッチ適用」と「悪用スピード」のギャップ

本連載の第1回では、「ペネトレーションテストは死んだ？」と題し、筆者のキャリアの原点ともいえるペネトレーションテストの常識に対し、身を切る思いであえて一石を投じた。

「ペネトレーションテストは死んだ？」：辻伸弘の「投げます。一石、」（1）

この中で筆者は、サイバー攻撃を取り巻く状況が劇的に変化し、攻撃者と防御者の「時間との戦い」において、守る側が構造的に追い付けなくなっていることを指摘した。悪用が確認されている脆弱（ぜいじゃく）性であっても、パッチ公開から30日以内に未修正のケースが85%に上る一方、既知の脆弱性の56%が1カ月以内に悪用されている現実があることを伝えた。われわれの対応は圧倒的に間に合っておらず、防御側にとってはもはや「負け戦」のような数字になってしまっているのが分かる。

それから半年以上が過ぎたが、状況が良くなるはずはなく、悪化の一途をたどっている。今回は脆弱性対応の現状から、新たに発表された幾つかの指針、そして最も重要な“土台”について考えていきたい。

フロンティアAIの到来――そして増加するCVE件数

筆者がまとめた、マイクロソフト製品およびGoogle Chromeで公開されているCVE（共通脆弱性識別子）の数の推移を見てみよう。その月までに公開されたCVE数を積み上げているが、2025年までのグラフと2026年のグラフは異なることが一目で分かる。明らかに大幅な増加が見られる。

Apple、Cisco、Oracle、VMwareなど他の主要ベンダーでも同様の傾向が見られる。

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