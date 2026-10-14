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連載目次

AIに書かせるのは速い。だが、書かれたものを人間が理解するには、相変わらず時間がかかる。AIが文章もコードも大量に生み出すようになった今、ボトルネックは「書く」から「理解する」へ移りつつある。

AI研究者のアンドレイ・カルパシー（Andrej Karpathy）氏は2026年10月2日、Xでこの問題を取り上げた。「われわれは今後、言語モデルの出力を理解することに、ずっと多くの時間を使うようになる」。そう書き出した上で、出力を理解しやすくするための工夫を4つ挙げている。ポストは750万回以上表示された。

4つの手段は、文章、図、Webページ、動画である。この順番にも意味があり、カルパシー氏は「一段ずつ先へ進む」形で並べている。文章を読みやすくする工夫から始まり、文章の代わりに図を使い、さらに操作できるWebページにし、最後は自分専用の解説動画を作らせる。後の段階へ進むほど、読む側の負担は軽くなる。

最初の「文章」を読みやすくする手段が、特に話題になった。航空機の整備マニュアルのために作られた制限英語の規格「ASD-STE100」で説明させる、というものだ。LLM（大規模言語モデル）はこの規格をよく知っており、書き方への制約が強いぶん、出力がずっと読みやすくなるという。ただし規格が厳し過ぎるので、「ASD-STE100の8割くらいで」と頼むこともあると添えている。

これらは新しい技術ではなく、今日から試せる頼み方の工夫だ。ただし、日本語でも同じような効果があるのか、何かが失われていないかは、使う側が確かめる必要がある。筆者は自分が作ったシステムを題材に、4つの手段を実際に試してみた。

――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として筆者の考えを述べた上で、カルパシー氏が挙げた4つの手段と、筆者が試した結果を整理していく。