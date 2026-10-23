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個人情報流出のニュースがほぼ毎日のように流れてくる。それも複数だ。大慌てでパスワードを変更した人も多いのではないかと思う。しかし、氏名や住所、顔写真などは一度流出すれば「覆水盆に返らず」である。

企業にとってもユーザーにとっても、漏えいして困る個人情報をサーバに保存しておくこと自体が、今やリスクといえる。企業側は本人確認がとれたら照合用の「印」だけを残し、具体的な情報そのものはサーバから即座に抹消するしかない。少なくとも認証については、サーバには漏れても困らない公開鍵だけを保存し、ログインのたびにユーザーの端末内の秘密鍵で署名してもらって確認する、パスキーのような方式が急速に定着していくはずだ。

ただ、その移行過程では「パスキーへの設定変更をお願いします」といったメールがまた届くことになる。変更が面倒なだけでなく、「変更お願いメール」の中にはかなりの割合で発信元を偽装したフィッシングメールが含まれるだろうから、これはこれで危ないことになりそうだ。

AI進化の影と「現物」の限界

そんな個人情報の大量流出を引き起こした原因の1つが、AI（人工知能、Donald Trump米大統領の言葉を借りれば「SI」）の急速な進歩にあることは間違いない。AIエージェントは人間の疎漏な対策などどこ吹く風で穴を見つけ出し、エージェント同士で連携し、目的（評価関数の成績向上）のためには手段を選ばない。「あるときは正義の味方、あるときは悪魔の手先」という昔の言葉が頭をよぎる。

AIは既に人間を超えているのではないか。そういえば、少し前までは「シンギュラリティ」という言葉をよく聞いたが、最近はあまり聞かない。知らない間にシンギュラリティを超えてしまっているのかもしれない。

おかげで「このままAIの拡大を野放しにしていてはまずいのではないか」という声もよく聞くようになった。その「ヤバさ」には複数の局面が指摘されている。究極的には人類滅亡への道が憂慮されているが、本稿ではそこまで風呂敷は広げない。まずは現物と銭金の絡む皮相な半導体商売から見ていく。何せ情報だけでなく現物が絡むので、いろいろある局面の中でも限界が分かりやすいからだ。

中国CXMTが仕掛ける最先端DRAM

ここで登場するのが、前回の頭脳放談「第315回 SK hynix・Samsung・Micronの3強崩しへ。米中ハイテク覇権争いの裏で進む中国HBM国産化のリアル」でも取り上げた中国のメモリメーカー「CXMT（長鑫存儲技術）」である。前回は、韓国勢が大半を握るAI半導体向けの先端メモリ「HBM（High Bandwidth Memory）」をCXMTも開発している、という話であった。CXMTが開発しているというHBMの詳細は未公開なので、憶測（おくそく）を重ねた解説となってしまったが……。

今回は、より汎用的な主記憶用の最先端DRAMである。2026年10月9日から10日にかけて中国の上海で開かれた半導体関連の会議「第4回集積回路・チップレット会議（Integrated Chip and Chiplet Conference）」で、CXMTの曹堪宇（Cao Kanyu）総裁が、新構造のDRAMを使った最初の製品として、サーバ向けメモリモジュールの「DDR5 RDIMM」を年内に投入すると語ったのだ。影響を受ける範囲（金額）は前回よりも大きいと考えられる。

最初はサーバ向けとはいえ、この技術が広がれば、AIデータセンターのサーバ機の主記憶からスマートフォンに至るまで応用範囲が広いからだ。年内投入（といったらもうすぐだが）といいつつ、今回も詳細は未公開である。容量もデータレートもプロセスも、顧客も量産目標も明らかにされていない。韓国では、初期製品は新構造を部分的にしか使わないのではないか、という報道も出ている。またもや断片的な報道から推測するしかないのが実情だ。

「4F2」がもたらす構造変化と既存メーカーの葛藤

キモは4F2と呼ばれるメモリセルの大きさである。現状の世界の主流（実際には韓国勢を中心とするメーカー各社）は6F2だ。ざっくり言えば、F（最小加工寸法）の2乗が単位面積であって、現状では6単位分の面積が必要なセルを4単位分の面積で作れるようになる、つまりセル面積がおよそ3分の2になるということだ。