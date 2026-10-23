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AIの普及を背景に、AI向けITインフラ（以下、AIインフラ）への投資が世界的に進む。大規模な計算資源を必要とするハイパースケーラー（大規模クラウドベンダー）を中心に、AIの学習や推論に使うGPU（グラフィック処理プロセッサ）の需要が広がり、GPUの調達難や価格上昇が課題となっている。

「GPUサーバを調達する際、サーバベンダーから従来の倍程度の金額を提示されることもある」と、AIインフラサービスを手掛けるエクストリームーＤは明かす。納期も長期化しており、製品によっては8〜9カ月待ちとなることもあるという。自社でAIインフラを確保したいユーザー企業にとっても、こうした状況は無視できない。

本当に必要としているのは「最新GPU」じゃない

旺盛な需要を背景に、GPUベンダー各社は新製品の開発や投入に余念がない。GPUは一般的に、新世代になると計算性能や電力効率が向上し、新しい技術が活用できるようになる。一方でユーザー企業がAIインフラに求めるのは、必ずしも最新かつハイスペックのGPUとは限らないという。

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