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一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター（JPCERT/CC）は2026年10月22日、スクリプト言語「PHP」における複数の脆弱（ぜいじゃく）性（CVE-2026-109618、CVE-2026-109619）についての注意喚起を公開した。

PHPの開発元であるThe PHP Groupが2026年10月21日（米国時間）に公表したセキュリティアドバイザリを受けたもの。悪用された場合、PHPの実行プロセスの権限で任意のコードを実行される恐れがある。PHPは国内でも広く利用されており、JPCERT/CCは、「十分なテスト実施の上での速やかな修正済みバージョン適用」と侵害有無の調査を呼び掛けている。

Webリクエストを処理する全PHP環境が対象、特にmod_phpはリスクが最も高い

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