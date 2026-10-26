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情報漏えいにつながる不正アクセス事案が相次いだことを受けて、個人情報保護委員会など国の機関を含む8機関が2026年10月上旬、セキュリティ対策の点検を促す文書を公開した。ただし各機関の文書は、それぞれ異なる観点から対策を示しており、着手順や担当、費用の目安までは示していない。

IT統制・セキュリティ診断サービスを提供するSecuROIは、企業からセキュリティ対策について「やることが分かっても、どの順番でやればよいのかが分からない」という相談を受けてきたという。今回、各機関が相次いで公表した文書についても整理が必要と判断。2026年10月14日、各文書が求める対策の着手順や費用の目安などをまとめた「国の注意喚起 対応点検表（2026年10月版）」（以下、点検表）を自社サイトで無償公開した。

無料で使えるセキュリティ対策点検表で「何からやるか」を判断

8機関が求めたセキュリティ対策は、重複を整理すると17項目にまとめられるという。点検表では、追加費用をかけずに着手できる対策を含めて、必要な対策を整理した（図）。具体的な内容を確認しよう。

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