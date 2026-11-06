Excelシートの計算ルールを熟知した担当者が不在になると、業務が止まりかねない――。こうした属人化を解消するために、丸勢運輸は業務アプリケーションの内製化に取り組んだ。どのように進めたのか。
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運送会社の丸勢運輸は、事務職員の勤怠を紙のタイムシートで管理していた。本人が記入した内容を、総務部が毎日PCに打ち込んでチェックしていた。ドライバーの勤怠管理では、運行データを記録する車載機器のデジタルタコグラフ（以下、デジタコ）から出力したCSVデータを、表計算ソフトウェア「Microsoft Excel」（以下、Excel）のシートに転記していた。
給与・歩合の計算では、雇用形態や職種ごとに異なる計算式が、複数のExcelシートに分散していた。ドライバーの歩合給もExcelで計算しており、長距離ドライバーだけで70人超が計算対象だった。ドライバーが担当する輸送業務によって手当が異なるなど計算が複雑で、毎月の集計に丸2日を要していた。計算方法をマニュアル化できておらず、Excelシートの数式を修正できるのも実質的にシート作成者に限られていたことから、担当者の異動や休職、誤操作によって業務が止まるリスクがあった。
こうした中、総務部の中核を担う担当者の休職が決まったことを受けて、丸勢運輸は業務の属人化解消に乗り出した。紙やExcelに分散していた勤怠管理や給与計算の処理を見直し、“担当者の頭の中”にあった計算ルールを、誰もが参照できる仕組みに変えることを目指した。そこで同社が取り組んだのが、業務アプリケーションの内製化だ。どのように進めたのか。
丸勢運輸は2025年10月、業務アプリケーションをノーコード・ローコードで開発できるサイボウズの「kintone」（キントーン）を導入した。導入範囲は投資対効果の高い事務所の業務に絞り、紙とExcelシートに分散していた勤怠管理や給与計算のデータを、kintoneに集約するところから着手した。
事務職員の勤怠管理については紙のタイムシートを廃止し、本人がkintoneで直接打刻する運用に切り替えた。ドライバーについては、デジタコが出力する拘束時間データを取り込む「拘束時間管理表アプリ」をkintoneで開発した。有給取得や連勤の管理など、デジタコでは判別できない情報を補う「出勤簿アプリ」も開発して、必要なデータを集約できるようにした。
集約したデータから給与を自動算出する「給与集計アプリ」も開発し、それに設けた計算フィールド（kintoneの計算機能）に、雇用形態や職種ごとの計算ロジックを集約した。歩合給については「歩合給計算アプリ」を開発して、運行データを取り込んで自動的に計算できるようにした。
丸勢運輸は当初、別の開発ツールでシステムの内製化を試みたものの、細かな処理にはコーディングが必要で、運用や改修を担える人が限られてしまう問題があった。そこで複数のツールを比較検討し、ノーコードで開発できる範囲が比較的広く、必要に応じてコーディングでも機能を拡張できるkintoneを選んだ。カスタマイズに使うプログラミング言語の「JavaScript」は教材が豊富で、担当者を育成しやすいと判断したことも採用を後押しした。
事務職員の勤怠管理では、紙のタイムシートからPCへの転記やダブルチェックが不要になった。ドライバーの勤怠についても、デジタコのデータをkintoneに直接取り込むことで、Excelシートへの転記をなくした。こうした一連の取り組みにより、給与計算関連の作業を月140時間削減した。
長距離ドライバー70人超を対象にした歩合給の集計については、運行管理システムからデータを取り込み、歩合給計算アプリで自動計算する仕組みに変えた。これまで毎月丸2日を要していたのが、運行ごとに異なる手当の計算も含めて、確認まで10分程度で終わるようになった。
給与計算のロジックを給与集計アプリの計算フィールドに集約したことで、担当者しか把握していなかった計算方法を容易に参照できるようになった。属人化の解消につながった他、Excelシートの数式を誤って書き換えるといったリスクも抑制できた。
丸勢運輸は今後、事故発生時の運輸支局への報告や、再発防止に向けた傾向分析などを支援する「事故報告アプリ」の運用を進める計画だ。運行履歴と燃料代をExcelシートでひも付けて算出している燃費についても、「燃費管理アプリ」を開発してkintoneに集約し、将来的には個人別の燃費分析まで広げることを考えている。
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