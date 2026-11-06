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運送会社の丸勢運輸は、事務職員の勤怠を紙のタイムシートで管理していた。本人が記入した内容を、総務部が毎日PCに打ち込んでチェックしていた。ドライバーの勤怠管理では、運行データを記録する車載機器のデジタルタコグラフ（以下、デジタコ）から出力したCSVデータを、表計算ソフトウェア「Microsoft Excel」（以下、Excel）のシートに転記していた。

給与・歩合の計算では、雇用形態や職種ごとに異なる計算式が、複数のExcelシートに分散していた。ドライバーの歩合給もExcelで計算しており、長距離ドライバーだけで70人超が計算対象だった。ドライバーが担当する輸送業務によって手当が異なるなど計算が複雑で、毎月の集計に丸2日を要していた。計算方法をマニュアル化できておらず、Excelシートの数式を修正できるのも実質的にシート作成者に限られていたことから、担当者の異動や休職、誤操作によって業務が止まるリスクがあった。

丸勢運輸が進めた「内製アプリ化」の中身とは？

こうした中、総務部の中核を担う担当者の休職が決まったことを受けて、丸勢運輸は業務の属人化解消に乗り出した。紙やExcelに分散していた勤怠管理や給与計算の処理を見直し、“担当者の頭の中”にあった計算ルールを、誰もが参照できる仕組みに変えることを目指した。そこで同社が取り組んだのが、業務アプリケーションの内製化だ。どのように進めたのか。