無線LAN規格は進化を続けており、「Wi-Fi 7」（IEEE 802.11be）に続く次世代規格「Wi-Fi 8」（IEEE 802.11bn）の標準化が進められている。

企業の無線LAN環境では、ネットワークに接続する端末の増加やクラウドサービスの利用拡大などを背景に、通信の品質や安定性を確保することが重要になる中だが、Wi-Fi 8ではどのような点が進化するのか。無線LAN環境の更新を検討する際、Wi-Fi 8の登場を待つべきなのか。

ネットワーク機器を提供するCisco Systemsは2026年10月20日（米国時間）に公開したブログで、Wi-Fi 8が目指す技術的な進化と、Wi-Fi 7との違いを解説した。それと同時に、これから無線LANの導入や更新を検討する企業に向けて、新規格の登場を待つべきかどうかについても見解を示した。

Ciscoによると、Wi-Fi 8の大きな特徴は、通信速度の向上よりも、通信の信頼性や安定性、周波数帯域の利用効率を重視していることだ。

従来のWi-Fi規格は、世代を重ねるごとに通信速度やデータ転送能力を高めてきた。Wi-Fi 7では、最大320MHzのチャネル幅や複数の周波数帯を同時に利用する「MLO」（Multi-Link Operation）などが導入され、高速化と低遅延化が進んだ。

一方、企業の無線LAN環境では、通信速度が十分でも、接続する端末の増加や電波干渉などによって通信品質が不安定になる問題が残っている。例えば、多数の端末が同じ場所で通信したり、Web会議とバックグラウンドのデータ転送が帯域を奪い合ったりするケースだ。

Wi-Fi 8は、こうした問題への対処を目指している。Ciscoは、Wi-Fi 8の主要な技術として、以下の6つを挙げている。

SMD（Seamless Mobility Domain） 複数のアクセスポイント間を移動する際の通信の中断を抑える技術。オフィス内を移動しながらWeb会議を続けたり、倉庫内で移動する端末を利用したりする際の通信品質の向上を目指す。

DBE（Dynamic Bandwidth Expansion） 通信の状況や必要な帯域に応じて、チャネル幅を動的に拡張する技術。周波数帯域を効率的に利用し、通信品質の安定化を図る。

MAPC（Multi-Access-Point Coordination） 複数のアクセスポイントが協調して通信を制御する技術。アクセスポイント同士の電波干渉や通信の競合を抑え、端末が密集する環境での通信効率を高める。

DSO（Dynamic Subband Operation） 広いチャネルを複数の部分帯域に分けて柔軟に利用する技術。低速なIoT機器などが混在する環境でも、他の端末が通信性能に与える影響を抑える。

NPCA（Non-Primary Channel Access） プライマリーチャネルが混雑している場合でも、利用可能なセカンダリーチャネルで通信できるようにする技術。チャネルの利用効率を高め、通信の遅延や混雑を抑える。

DUO（Dynamic Unavailability Operation） 端末が「Bluetooth」や携帯電話通信などとの干渉によってWi-Fiを受信できない時間をアクセスポイントに通知する技術。アクセスポイントが送信タイミングを調整することで、パケット損失や無駄な通信を減らす。



Ciscoは、これらの技術によって、端末が移動する際の通信中断を抑えたり、アクセスポイントが密集する環境で周波数帯域を効率的に利用したりできるようになると説明する。

例えば、病院内を移動する医療用端末や、物流倉庫で利用するハンディーターミナルなど、移動中も安定した通信が求められる環境での活用を想定している。

アクセスポイント間の協調や周波数帯域の動的な制御によって、ネットワーク管理者が電波干渉や通信品質の問題に対処する負担を減らせる可能性もあるという。

Wi-Fi 8を待つべきなのか

企業が無線LAN環境を新たに構築したり、既存の機器を更新したりする際には、Wi-Fi 8の登場を待つべきなのか。Ciscoは、現時点ではWi-Fi 7が企業の無線LAN環境に適した選択肢だとの見解を示している。

その理由の一つは、Wi-Fi 8の標準化と製品の普及には、まだ時間がかかることだ。

Wi-Fi 8の基となるIEEE 802.11bnは現在も策定が進められており、規格の正式な承認は2028年ごろになる見通しだ。正式承認の数カ月前に認証製品が登場する可能性はあるものの、その後もチップセットや対応製品の開発、相互接続性の検証などが必要になる。

企業向けWi-Fi 8製品が本格的に普及するまでには、今後3〜5年程度かかるとCiscoは予測している。

一方、Wi-Fi 7は既に企業への導入が進んでいる。最大320MHzのチャネル幅やMLOなどの技術を利用でき、通信速度や遅延の面で従来規格からの改善が期待できる。対応製品の選択肢も広がっている。

こうした状況を踏まえると、Wi-Fi 8を待たずにWi-Fi 7の導入を進めるのが、現時点での企業のニーズに応える妥当な判断になるという。

ただし、これはWi-Fi 8の技術的な優位性を否定するものではない。Wi-Fi 8は、通信速度だけでは解決できなかった接続の安定性や周波数帯域の利用効率といった課題に対処することを目指している。

企業が無線LAN環境の更新を検討する際には、現時点で求められる通信性能や安定性、既存機器の更新時期などを踏まえ、導入を判断することが重要になるだろう。