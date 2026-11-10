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攻撃多発時こそ「基礎対策」の見直し、徹底を サイバー攻撃が連日のように続いています。そうした中で「うちは大丈夫か」「不正アクセスされているのか」「漏えいしていないのか」などと言われても、セキュリティ対策状況によっては回答が難しいこともあるでしょう。ならば、せめて対策の基礎を見直し、改めて徹底してみてはいかがでしょうか。ここでは、今こそもう一度読みたい「対策見直しに役立つニュース」をピックアップ。今すぐできるチェックと対策をご紹介します。 初出：2026年5月13日 文中の記述は掲載当時のママ



Google傘下のサイバーセキュリティ企業Mandiantは2026年3月24日（米国時間）、年次レポート「M-Trends 2026」を発表した。2025年にMandiantがグローバルで実施した50万時間以上の現場対応のインシデント調査に基づくものだ。

「22秒で破壊、400日間の潜伏」 攻撃者の行動が二極化

Mandiantは攻撃者の行動が二極化していることに注目している。

サイバー犯罪グループは攻撃の分業化と連携を進め、初期侵入から攻撃実行までの時間を2022年の8時間超から2025年には22秒へと極端に短縮し、即時的な破壊や復旧妨害を狙っている。

他方では、スパイ活動グループがエッジデバイスやネイティブ機能を悪用し、約400日間に及ぶような長期間にわたって検知を回避する極めて持続的な攻撃を志向している。

数字で見る攻撃の変化