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老朽化や複雑化、ブラックボックス化、人材不足など、レガシーシステムにまつわる課題は多岐にわたる。それらの解決策としてよく挙がるのが、既存システムを最新の技術やITインフラに移行・刷新する「モダナイゼーション」だ。だが実際には、常にモダナイゼーションが正解になるとは限らない。

レガシーシステムが置かれた状況や取り巻く課題は、ユーザー企業によって異なる。事業上の役割や制約条件もシステムごとに違う。課題解決のためにはモダナイゼーションありきではなく、現行維持を含む複数の選択肢から、最適な方向性を見極めることが重要だ。その前段階として、まずは自社システムの課題を簡易に把握したり、論点を整理したりする必要がある。

無料でできる「5つの負債」10分診断の中身とは？

こうした事情を踏まえて、メインフレームシステムの開発・保守やモダナイゼーションを手掛けるCOBOL PARKは2026年10月、ユーザー企業自身でレガシーシステムのリスクと改善の方向性を確認できる「簡易レガシーリスク診断」の無料提供を開始した。どのように利用し、結果として何が得られるのか。

COBOL PARKは自社の公式サイトに、簡易レガシーリスク診断の専用ページを設けている。この専用ページにアクセスして、約20問の設問に答えるだけで診断が完了する。所要時間は約10分だという。メインフレームで広く使われているプログラミング言語である「COBOL」ベースのシステムに限らず、さまざまなレガシーシステムが対象だ。情報システム部門や現業部門の担当者の利用を想定している。 簡易レガシーリスク診断は、「知識負債」「組織負債」「検証負債」「アプリ負債」「基盤負債」の5つの観点から、レガシーシステムの安定利用に関するリスクを簡易的に分析する。ここでいう「負債」とは、知識や組織体制、検証の仕組み、アプリケーション、ITインフラに関する問題が蓄積し、システムの保守や安定利用を難しくする状態を指す。 診断結果として、システム全体のリスクを示す総合評価に加えて、5つの負債それぞれについてリスクの度合いを示す段階評価、課題の優先順位、推奨アクションを提示する。これらは、現行維持や可視化・高度化、モダナイゼーションといった選択肢を検討する際の判断材料にできる。COBOL PARKによると、本診断は一定の仮定に基づくものであり、正確な評価を保証するものではない。 設問と分析プロセスの設計には、COBOL PARK自身の知見に加えて、SCSKのメインフレーム事業の知見と、FPTジャパンホールディングス（ベトナムIT大手FPT Softwareの日本法人）のモダナイゼーションに関する知見を取り入れた。SCSKとFPTジャパンホールディングスはCOBOL PARKを共同設立した企業だ。 詳細アセスメントから実行まで支援 簡易レガシーリスク診断の結果を具体策につなげたいユーザー企業に対して、COBOL PARKは「Best-Case Scenario」として、適切なシステムの構成と実現方法を提案する。個別ヒアリングや現状分析（詳細アセスメント）を通じて、システムのあるべき姿と実現シナリオを具体化。整理した方針に基づいて、レガシーシステムの維持・高度化やモダナイゼーションの実行まで一貫して支援する。 COBOL PARKは今後、簡易レガシーリスク診断の精度と利便性を継続的に改善する。診断結果を踏まえた詳細アセスメントから、モダナイゼーションコンサルティング、実行支援までを包括するサービスも拡充する考えだ。