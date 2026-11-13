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組織は、AI（人工知能）を用いて具体的な成果を挙げることを求められている。だが、生成AIへの期待が過熱し「真の価値をどこで生み出せるのか」を見極めるのが難しくなっている。

この課題の大部分は、生成AIとAIが同列に扱われていることに起因する。両者を混同することは、単なる用語の問題ではない。重大な戦略的リスクを招く可能性がある。

それは組織が実務上、「AIにどのように優先順位を付け、展開するか」の判断を誤るリスクだ。幅広い強固なコンピュータ工学分野であるAIと、その狭い応用分野である生成AIを区別しなければ、野心的な変革も、重要な運用能力も実現できない恐れがある。

AIというコンピュータ工学分野は70年以上前から存在しており、機械学習やエージェントベースシステムなど、既にエンタープライズ環境で大規模かつ確実に稼働しているさまざまな技術を含んでいる。

これに対し、生成AIは膨大な資料の蓄積から学習することで、新しいコンテンツや戦略、手法、設計を生成することに特化している。これは強力な能力だが、はるかに幅広い工学分野であるAIの一応用分野に過ぎない。

生成AIに期待するあまり、AI全体のはるかに大きな可能性を見失うことなく、生成AIが価値を生み出せる分野に適用されるようにするためには、この違いを認識することが不可欠だ。

信頼性に違い

基盤AI技術の実用化と生成AI実践の根本的な違いの一つは、信頼性にある。これは、ITシステムを大規模に展開する際に不可欠な特性だ。 信頼性の高いAIシステムは、現実世界のタスクにおいて十分な精度で機能する。繰り返しの試行において一貫した挙動を示し、条件が変化しても堅牢（けんろう）なパフォーマンスを維持し予測可能かつ特定可能な形で障害が発生し、問題が生じた際は影響を最小限に抑える。 基盤AI技術は、何千ものユースケースと長年の運用を通じて信頼性を実証してきた。これらは、航空や決済からマーケティングに至るまで、日々大規模に稼働するシステムを支えており、信頼を醸成し、自動化を可能にしている。 生成AIの登場によって状況は変わった。生成AIモデルの信頼性はかなり高いものの、基盤AI技術のレベルにはまだ達していない。同時に、大規模言語モデル（LLM）は説明可能性と透明性が欠如しているため、生成AIを信頼して自律的かつ大規模に稼働させ、投資対効果（ROI）が得られる領域は限られている。 重要なのは、生成AIの実践が信頼できないということではなく、その信頼性をいかにして基盤AI技術のレベルにまで高め、両者の力を組み合わせて安全かつ大規模に適用できるようにするかだ。 生成AIのコスト課題 組織は生成AIモデルを利用する上で、基盤AIモデルでは考慮する必要がなかったコスト課題に直面する。 ベンダーは収益を拡大するため、自社のアプリケーションに生成AI機能を組み込んだり、追加したりしている。多くの場合、これはコストの上昇と複雑さの増大につながり、組織にとっては想定外の支出のリスクと財務エクスポージャ（財務リスクにさらされている度合い）が増大し、AIの取り組みを効率的に拡大することが難しくなる。 生成AIの導入時に能動的に管理枠組みを構築しないと、組織は財務面と運用面で重大な後退を余儀なくされる恐れがある。生成AIの管理には技術的な規律だけでなく、商用モデルとコストに対する明確なガバナンスが必要になる。 リスクを高めるエージェント型AI これまでの基盤AI技術の運用とは大きく異なる実践が行われているのは、生成AIだけではない。エージェント型AIもそうだ。このことは、用語を区別することの重要性をさらに裏付けている。 エージェント型AIと生成AIの実践は別物だ。両者は相互に活用し合うことで大きな利益をもたらすことがあるが、大きな危険をもたらすこともある。用語を区別したからといって生成AIの信頼性が自動的に高まるわけではない。 AIエージェントとは、デジタル環境または物理環境において、AI技術を用いて状況を認識し、意思決定を下し、行動を起こし、目標を達成する自律的または半自律的なソフトウェアエンティティだ。 エージェントベースのコンピューティングは、数十年前から存在するソフトウェアパラダイムだ。これらのシステムは長年にわたり、信頼性の高い基盤AI技術に依存してきた。 エージェント型AIを特徴付けるのは、複数のAI技術を用いて意思決定を調整する能力だ。エージェントは基盤AIに加え、生成AIモデルを支える技術も活用し、並列処理や分散最適化を駆使して複雑なタスクを実行できる。 そのため、エージェントベースのアプローチは信頼性に関しては、根底にあるAI技術や実践が信頼性の基準を満たしていない場合、潜在的な問題を桁違いに増幅させる恐れがある。 用語や概念の混同は新たな運用リスクに AIの運用上の信頼は、セマンティック（意味情報）の実践、言い換えると用語や概念の意味を厳密に定義し、厳密に使い分けることから始まる。大規模な展開には信頼が必要であり、過度な期待は不要だ。 生成AIは、基盤AI技術の信頼性レベルに向けて進化を続けているが、そのために既に価値を生み出している他のAIの取り組みを停滞させてはならない。 セマンティックスが重要なのは、組織におけるAIの設計や展開、拡張の在り方を左右するからだ。AIの効果的な活用とは、特定の実践を他より優先することではなく、複合的なアーキテクチャとモデルを使いこなすことだ。これは複数のAI技術を組み合わせ、生成AIやエージェント型AIといった新たな能力を、基盤AIの信頼性と、厳格なセマンティックコントロールに根差した形で活用するということだ。 フランスの作家アルベール・カミュが述べた有名な言葉の通り、「物事を間違った名前で呼ぶことは、世界の不幸を増やすこになる」。 出典：The risk of letting GenAI define the future of AI（Gartner） ※この記事は、2026年9月に執筆されたものです。 筆者 Erick Brethenoux Distinguished VP Analyst, Chief of Research

