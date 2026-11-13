Microsoftは2026年11月13日、クラウドサービス「Microsoft 365」の複数のサービスで接続障害が発生し、利用できない場合があると公表した。

今回の障害では、メールサービス「Exchange Online」を中心に、Web版・デスクトップ版の「Outlook」、コミュニケーションツール「Microsoft Teams」、AIアシスタント「Microsoft 365 Copilot」などに影響が出ている。さらに、セキュリティ製品の「Microsoft Defender」や情報保護サービス「Microsoft Purview」など、企業のセキュリティ運用を支える機能にも支障が及んでいる。

なお、Microsoft 365の全機能が停止しているわけではなく、Exchange Onlineとの連携に依存しない機能は引き続き利用できる。

Exchange Onlineでは、Web版のOutlookやデスクトップ版のMAPI接続、「Exchange ActiveSync」、REST接続でメールボックスにアクセスできなくなる場合がある。メールの配信も遅延する可能性がある。「Microsoft Graph」では、メールや予定表などに関するAPI要求がタイムアウトする場合がある。

Teamsでは、Exchange Onlineに依存する予定表や会議予約、情報バリアーを採用する組織でのチャット作成に障害が生じる可能性がある。一方、基本的なメッセージ機能やオンライン会議はおおむね利用できる。

Copilotでは、Web版とデスクトップ版のチャットや応答取得に加え、メール、予定表、ファイルへのアクセスに失敗する場合がある。

管理センターでは一部のページを表示できず、「Microsoft 365 Apps」管理センターの「Cloud Update」「Cloud Policy」「Inventory」にも影響する。最近使ったファイルの表示にも支障が出る。教育機能の「Assignments」「Reading Progress」「Speaker Progress」も対象だ。

業務アプリでは、「Planner」の計画やタスクの操作が不安定になる他、「To Do」ではアプリの読み込みや操作に失敗する可能性がある。「Intune」も影響を受ける。

「SharePoint Online」ではExchange Onlineに依存するメール連携機能に影響が及ぶが、直接保存したファイルへのアクセスは可能だ。「Universal Print」では印刷ジョブの送信や管理操作でエラーが発生する。「Windows 365」では、Purviewの「Customer Key」を「Cloud PC」に設定している組織で、Cloud PCに接続できない利用者が出る可能性がある。

DefenderやPurviewも影響 セキュリティ・情報保護の機能にも支障

今回の障害は、業務アプリだけでなくセキュリティ関連のサービスにも及んでいる。

「Microsoft Defender for Office 365」では、「Safe Links」によるURLの検証ができない場合がある。「Microsoft Defender XDR」ではポータルや機能別タブへのアクセスに支障が生じる。

Purviewでは、ポータルへのアクセスに加え、認可、自動ラベル付け、データ損失防止（DLP）、通信コンプライアンス、データ分類など複数の機能に影響が出ている。

また、「Microsoft Fabric」では、機密ラベルが付与されたレポートのPDF・PowerPoint出力や、ラベル付き項目の更新、「Power BI Desktop」でのラベル付きPBIXファイルの読み込みに失敗する場合がある。保護ポリシー上許可される場合は、ラベルを削除することで回避できる。「Power BI」でも、機密ラベル付きレポートをPDF出力する際に断続的な障害が発生する。

Microsoftは、影響を受けたインフラの処理能力を回復させるため、トラフィック管理やサーバの復旧に向けた対応を進めている。また、管理センター自体に障害が発生していることを踏まえ、別のページにも情報を掲載している。

障害情報は協定世界時（UTC）2026年11月13日午前2時14分51秒に更新され、次回は同日午前3時までに更新する予定としていた（いずれも日本時間では同日午前11時14分51秒、正午まで）。

Microsoftは公式の「X」（旧Twitter）で今回の障害について13時頃に「サービス性を向上させるために適用した変更の状況を監視し、期待どおりの効果が出ていないことを確認しました。トラフィック管理の不均衡が継続する状況でキャパシティを増強するために適用できる、別の対応策を検討しています」とコメントした。