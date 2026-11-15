2026年10月21日、プログラミング言語「PHP」の重大な脆弱（ぜいじゃく）性を修正する緊急アップデートが公開され、国内外の企業が早急な対応を迫られました。PHPはWebサイトやWebアプリケーションの開発に広く利用されており、影響範囲の大きさから、日本でも政府による注意喚起が行われる事態となりました。

今回の問題を深刻にしているのは、脆弱性そのものの危険性だけではありません。実は、問題の兆候は2024年の段階で把握されていました。しかし、技術的な制約や開発体制の問題から、修正には長い時間を要したのです。

一方、AIの進化によって脆弱性の発見・悪用が容易になる中、修正を担うメンテナー不足や合意形成の遅れから対応が長期化する構造的ギャップが生じており、従来のセキュリティ管理体制の再構築が迫られています。

今回公表されたPHPの重大脆弱性は、「php2shell」と呼ばれる「CVE-2026-109618」と「CVE-2026-109619」の2件です。2件の脆弱性はいずれも、PHPのメモリ管理やエラー処理に関係するものです。深刻度を示す共通脆弱性評価システム「CVSS」v4.0のスコアはいずれも9.2で、深刻度の高い問題と評価されています。

CVE-2026-109618は、PHPのメモリ使用量が設定された上限に達した際の処理に起因します。初期化が完了していない内部データが後続の処理で利用されることで、メモリ破壊が発生する問題です。

CVE-2026-109619は、致命的なエラーが発生した後に古い内部状態が残り、後続の処理で解放済みのメモリが参照される可能性があるというものです。

これらの脆弱性を悪用されると、攻撃者が認証を受けずに、外部から任意のコードを実行する「リモートコード実行」（RCE）につながる恐れがあります。

影響を受けるのは、Webリクエストを処理するPHP環境全般です。「Apache HTTP Server」の「mod_php」や「PHP-FPM」「php-cgi」など、複数の実行環境が対象となります。特にmod_phpでは、アプリケーションのコードが実行される前の段階で、認証なしのリクエストから攻撃を成立させる実証コードが確認されており、リスクが高いとされています。

サポート終了版にも異例の修正を提供

PHPの開発元であるPHPプロジェクトは、同日、修正版となるPHP 8.5.12、8.4.27、8.3.36、8.2.35を公開しました。さらに、既にサポートが終了しているPHP 7.4、8.0、8.1についても、脆弱性を修正するための最小限の修正を適用したソースコードを提供しています。

通常、サポート終了後のバージョンにはセキュリティ修正が提供されないことから、今回の措置は異例といえます。JPCERTコーディネーションセンター（JPCERT/CC）は2026年10月22日に注意喚起を公開し、十分な動作確認を行った上で、速やかに修正版に更新するよう呼び掛けました。

また、侵害の有無を調査する際の確認事項として、次の3点を挙げています。

不自然に長い値や異常な形式の値を含む「PHPSESSID Cookie」が設定されていないかどうか

不審な「multipart/form-data」形式のHTTPリクエストや、その前後にメモリ上限エラー、HTTP 500エラーが発生していないかどうか

PHPのワーカープロセスが異常終了したり、頻繁に再起動したりした痕跡がないかどうか

ただしこれらの痕跡が見つからなくても、侵害されていないとは断定できないとしています。GMO Flatt Securityも、正式な修正パッチの公開前に設定変更などの暫定策を提示していました。しかし、こうした対策だけで安全性が保証されるわけではありません。

JPCERT/CCも、緩和策は特定の攻撃経路に対する対処にとどまると指摘しています。根本的な対策は、修正版への更新です。

2024年に兆候を把握 なぜ2年間修正できなかったのか

実は今回の脆弱性の一つにつながる問題は、2024年の段階で既に兆候が把握されていました。その後の経緯をたどると、ソフトウェアの脆弱性を発見することと、安全に修正することの間には、大きな隔たりがあることが分かります。

修正に伴う副作用と合意形成の難しさ

PHP Foundationは2024年、外部のセキュリティ監査を実施しました。その指摘事項を修正する過程で同組織が契約したコア開発者が、CVE-2026-109618につながるメモリ不足時の問題の兆候を発見しています。

しかし当時は具体的な攻撃経路が確認されておらず、他の明確な問題への対応が優先されました。

また、修正案にも複数の課題がありました。PHPの基幹部分に手を加えることで、既存のプログラムとの互換性が失われたり、サービス妨害につながったりする恐れがあったのです。外部拡張への変更が必要になる案もありました。

PHPセキュリティチームは当初、開発者間の合意形成を重視しましたが、複数の修正案から方針を決定できず、対応が停滞しました。

つまり、問題を認識していなかったわけではありません。脆弱性を修正することによって、新たな不具合やサービスへの影響が生じる可能性が、迅速な対応を難しくしていたのです。

AIなどを活用した調査で攻撃経路が明らかに

事態が大きく変わったのは2026年7月30日（米国時間、以下同）に始まった、セキュリティ企業Califによる監査です。同年8月11日には、同社の研究者が2024年に兆候の見つかった問題と同じ根本原因によるリモートコード実行を報告しました。同日、OpenAIも、独立して同じ原因を指摘しています。

2026年8月11日の報告を受け、修正が最優先事項となりました。その後、セキュリティ企業Wizが同年8月24日に、OpenAIが同年9月18日に追加の攻撃経路を報告しました。

調査にはAnthropicの「Claude Mythos」やOpenAIの「Daybreak Red」といったAIツールも活用されました。報告の検証や攻撃コードの再現確認をAIが支援し、報告の評価や修正の判断は人間が担っています。

公開直前に起きた情報流出

混乱は公開の直前にも起こりました。PHPプロジェクトは当初、2026年10月22日に修正版を公開する予定でしたが、同月20日頃、CVE番号や誤った公開時刻、誤ったCVSSスコア（10.0）がSNSなどで広まりました。このため、同プロジェクトは公開を21日に前倒ししています。

ところが脆弱性を報告したCalifが、攻撃の実証動画を誤って公開してしまいます。さらに、事前に修正を受け取ったセキュリティ企業Chainguardが、正式公開の前に修正済みのコンテナイメージ（動作環境一式をまとめた配布物）を公開しました。

その結果、他の利用者が更新できる前に、攻撃者が修正内容を分析できる状態になったと、PHP Foundationは説明しています。

真因は「AIの発展×メンテナー不足」

こうした個別のミスを超えて、今回の問題から見えてくるのは、2つの根深い課題です。

一つは、脆弱性報告の増加と人材不足です。高性能なAIによって脆弱性が次々と見つかる一方、報告に対応する人材は明らかに足りていません。

PHP Foundationによると、PHPセキュリティチームが2026年7月以降に公開したCVE（共通脆弱性識別子）は15件に上ります。無効な報告や重複報告、再現できない報告も100件以上処理したといいます。

AIによって脆弱性の発見や報告が容易になれば、開発者が検証しなければならない情報も増加します。しかし報告された問題が実際に悪用できるのかを確認し、安全な修正方法を検討するには専門知識と時間が必要です。

特にPHPのようなオープンソースソフトウェア（OSS）では、限られた開発者やメンテナーが保守を担っています。メンテナーとは、ソフトウェアのコード管理や不具合修正、更新などを担当する開発者のことです。OSSの中には、十分な報酬や資金がないまま、少数のメンテナーによって維持されているものもあります。

PHP Foundationも、脆弱性報告の増加に対応するため、継続的なリソースと資金の確保が課題になっていると説明しています。

もう一つは見つかった脆弱性の扱いです。今回の問題は2024年に兆候が見つかりながら、具体的な攻撃経路が確認されていなかったこともあり、修正が先送りされてきました。しかしAIの登場により、その悪用の難易度は下がっています。

今回の修正停滞についてPHP Foundationは、決定プロセスとリソース不足による「構造的な失敗」と認めました。多数決による決定を可能にする他、難しい問題は早い段階で指導部が関与して判断できるよう、手続きの見直しを進めています。

問題は単なる人手不足ではありません。脆弱性の発見能力が高まる一方で、修正を検証し、判断し、実施するための体制が十分に整っていないことが、今後のリスクになり得るのです。