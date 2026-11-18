日本プルーフポイントは2025年9月9日、世界16カ国（※）、1600人のCISO（Chief Information Security Officer：最高情報セキュリティ責任者）を対象とした調査レポート「2025 Voice of the CISO」の日本語版を発表した。

※：16カ国の内訳は、米国、カナダ、ブラジル、メキシコ、英国、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、オランダ、UAE（アラブ首長国連邦）、サウジアラビア王国、オーストラリア、日本、シンガポール、インド

同調査は、従業員1000人以上の組織に所属するCISOを対象に、2025年3月4〜14日にかけて実施されたアンケート結果に基づいている。主要な調査結果は次の通り。

日本のCISOの69％が、今後1年間に重大なサイバー攻撃を受けるリスクがあると考えていた。だが、自組織のサイバー攻撃への対応準備は45％が「整っていない」と回答した。

3分の2のCISOが過去1年以内に「機密情報の漏えい」を経験

過去1年間で日本のCISOの35％が重大な機密情報の漏えいを経験しており、その89％は、「退職した従業員」が漏えいに関与していたという。この結果は対2024年比で18ポイント増加していた。

最大のサイバーセキュリティリスクは「人」

日本のCISOの63％がサイバーセキュリティの最大のリスクについて「人」だと認識する一方、組織の43％は「内部脅威対策が不十分」だと回答している。

生成AIをセキュリティリスクとして懸念

日本のCISOの45％は、企業での活用が進む生成AI（人工知能）が組織にセキュリティリスクをもたらすと回答。41％は、パブリック生成AIプラットフォーム／ツールによる顧客データ流出を懸念しており、コラボレーションプラットフォームや生成AIチャットbotを主要なセキュリティ脅威と見なしていた。

一方、日本のCISOの73％は、安全な生成AIの利用を可能にすることを最優先課題と位置付けていた。生成AIの安全な利用を推進するため、生成AI利用に関するガイドラインの導入（67％）やAIを活用した防御策を検討（69％）していた。だが、43％は従業員による生成AIツールの使用を全面的に制限していた。