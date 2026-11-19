Googleは2026年10月30日（現地時間、以下同）、大規模言語モデル（LLM）を活用する自律型AI攻撃基盤「ARTEX」などが、実際のサイバー侵入で悪用された事例を公表した。

Googleの脅威インテリジェンス機関「Google Threat Intelligence Group」（GTIG）とMandiantは、攻撃者がAIエージェントを使い、権限調査や横展開、情報窃取に向けた準備などを自動化していた実態を確認した。最初のアカウント侵害から深いシステムアクセスに至るまで、わずか15分だった事例もある。

さらに米国連邦捜査局（FBI）も2026年11月13日付の警告文書でARTEXの手口や被害、対策を公表した。AIによる攻撃の進化の詳細な実態から取るべき対策を考える。

ARTEXはプログラミング言語「Go」で開発されたマルチエージェント型の侵入検査・指揮制御基盤だ。「Next.js」製のWebコンソールを備え、6つの専門エージェントが攻撃者の設定した目標を実行可能な操作命令に変換する。LLMを内蔵するのではなく、外部のLLMと各種ツールを連携させて攻撃を進める仕組みだという。

GTIGは2026年9月の報告で、攻撃者によるLLMの利用が単純な質問やコード生成から、自律的に作業を進めるエージェント型のワークフローに移行しつつあると指摘した。2026年8月下旬以降の侵害調査では、ARTEXや「PentAGI」「CAIRN」「HexStrike AI」などの自律型ペネトレーションテスト基盤が実際の攻撃に利用されていた。

攻撃の入り口となる盗まれた認証情報や未修正の脆弱（ぜいじゃく）性は従来と変わらない。しかし、AIエージェントは侵入後に複数の攻撃経路を自動探索し、権限を調べ、操作に失敗すれば手順を修正する。こうした一連の作業を人間の介入を最小限に抑えながら進めることで、攻撃の速度と規模を大きく変えつつある。

開発者「Autumn-27」は悪用の拡大を受け、2026年10月に「GitHub」リポジトリを公開停止した。しかし、派生版や商用版「ARTEX PRO」、アーカイブなどを通じて利用可能な状態が続いている。FBIによると、同年11月初旬にはインターネットに公開されたARTEXの管理コンソールが1600件超見つかった。ファイアウォールの内側などに設置されたものを含めれば、実際の展開数はさらに多い可能性がある。

Wizが調査した攻撃キャンペーンは、GTIGが「UNC7228」として追跡しており、Microsoftが中国との関連を指摘する「STORM-0940」の活動とも重複する。米国や欧州の企業用ソフトウェア、産業自動化、半導体、通信分野の組織で侵害やデータ窃取が確認された。

この攻撃キャンペーンでは、最初のアカウント侵害から深いシステムアクセスに到達するまで、通常は約4時間、最短の事例では15分しかかからなかった。金銭目的の恐喝集団や、中国との関連が疑われる別の攻撃グループによるARTEXの利用も確認されている。

人間では実行不可能 ARTEXによる攻撃の特徴とは？

ARTEXによる攻撃には、人間のオペレーターとは異なる特徴がある。

例えば「Amazon Web Services」（AWS）の権限を調査する際には、23秒間に27件のイベントが発生した。「Microsoft Azure」では、ストレージ領域への試験的な書き込みと削除を約330〜400ミリ秒で実行した。短時間に大量の操作を連続して実施するため、通常の人間による操作とは異なるログが残る。

別の事例では、正規の認証情報を使って外部公開された「Linux」の業務システムに接続し、API経由で「SQL」の操作を実行した。データベースのログ機能を悪用し、JSP形式のWebシェルを公開領域に作成して、データベース操作からシステムでのコマンド実行に移ろうとしたとみられる。

この一連の処理では240件のログイベントが記録された。複数のサブエージェントが同じ目的に向けて処理を進め、互いの操作を上書きした可能性を示すエラーも発生していた。エラーが起きると、ARTEXはスクリプトやWebシェルを作り直し、実行方法を修正していた。

その他、「Kerberos」認証情報の窃取、管理者アカウントの作成、「Active Directory」内の11万件超のオブジェクト列挙、クラウドのデータ参照なども確認された。業務アプリケーションの正規の通知機能を悪用し、社内の1300人超に試験メールを一斉配信した事例もある。複雑なマルウェアを持ち込むのではなく、正規の機能を攻撃に転用した格好だ。

一方、攻撃が常に成功していたわけではない。権限不足でクラウドの操作に失敗した例や、エンドポイント保護機能によって横展開を阻止された例も確認されている。

韓国金融機関で6万7000人分が流出 2250超のテナントにも影響

FBIは2026年11月13日の警告文書で、ARTEXを使った攻撃の被害として、韓国の金融機関から約6万7000人分の個人情報が窃取された事例を挙げた。また、バックアップサービス「ConnectWise Cloud Backup」を巡るサプライチェーン侵害では、2250を超える下流テナントの環境にアクセスできる状態が生じたという。

標的は政府や金融、技術、防衛、半導体、エネルギー、医療、製造、通信など多岐にわたる。FBIは、専門知識が少ない攻撃者でも複雑な侵入を実行でき、複数の標的を同時に扱えるようになると警告している。

今回の攻撃で注目すべきなのは、AIが新しい脆弱性を発見したり、従来不可能だった攻撃を実現したりしたことだけではない。盗まれた認証情報や設定不備、公開された管理機能など、これまでもあった弱点をAIエージェントが高速に組み合わせ、侵入後の作業を自動化している点だ。

GoogleとFBIが提言するAI攻撃への備え・対策

Googleは、現時点の自律型AI攻撃基盤には大量のログや特徴的なファイル名など、検知につながる痕跡が残る弱点があると評価する。ただし、攻撃を検知できることと、攻撃者の目的達成を阻止できることは別だ。攻撃の進行が速ければ、アラートを検知してから対応する従来の運用では間に合わない恐れがある。Googleは、今後AIエージェントの能力や攻撃者の運用ノウハウが向上すれば、攻撃が“AI製”かどうかを判断できる要素も少なくなると予測している。

Mandiantは、管理プレーンのアクセス制限、短期間で失効する認証情報の利用と最小権限の徹底、脆弱性対策とネットワーク分離、業務アプリケーションの送信件数制限、認証・API操作・データ取得量の異常検知を推奨する。

FBIも、インターネットに公開されたシステムの棚卸しを求めている。特に注意したいのが、取引先や従業員向けのポータル、モバイルアプリのバックエンド、営業支援システム、レガシーシステム、部門ごとに構築されたアプリケーションなどだ。基幹システムだけでなく、管理が行き届きにくい周辺システムも攻撃の入り口になり得る。

クラウドの管理画面やバックアップ基盤、管理APIなどは信頼できるネットワークや専用の管理経路からのみアクセスできるようにする。サービスアカウントやアプリケーションに付与した権限、不要な認証情報も定期的に見直したい。

業務アプリケーションについては、APIのレート制限や通知先数、処理件数の上限を設定することも重要だ。今回のように正規の通知機能が悪用されれば、マルウェアの検知だけでは被害を防げない。通常とは異なる大量の通知や連続したデータ参照を検知できる仕組みが必要になる。

AIエージェントによって攻撃の速度が上がる一方、侵入口となるのは必ずしも新しい脆弱性とは限らない。自社が把握していないシステムや過剰な権限、制限のないAPIなど、従来残っている弱点が攻撃者にとって一層利用しやすくなっている。攻撃を検知してから対処するだけでなく、侵入後に攻撃者が動ける範囲をあらかじめ狭めておくことが求められる。