楽天証券は2026年11月17日、第三者による不正アクセスを受け、顧客情報の一部が外部に漏えいした可能性があると発表した。対象は最大約1125万口座に上り、そのうち最大約447万口座分については、氏名や住所、電話番号、出金先口座に加え、顧客が申告した年収や金融資産、商品別資産情報なども含まれる。

ログインパスワードや暗証番号の漏えいは確認されていないが、顧客の資産状況まで把握される可能性がある今回の事案は、フィッシング詐欺などの二次被害にも警戒が必要だ。

楽天証券は2026年11月16日、一部システムに対する第三者の不正アクセスの可能性を検知した。対象箇所へのアクセスを遮断し、修正措置を講じた後に調査したところ、同月11日にテスト環境のシステム内で管理していた情報の一部が外部に漏えいした恐れがあることを確認した。

楽天証券は、不正アクセスの原因や詳しいいきさつは調査中としている。外部に持ち出された可能性がある情報には、退会済みの顧客に関する情報も含まれる。情報の種類によって対象口座数は異なり、最大約447万口座分については、部店・顧客コード、ログインID、氏名、カナ氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先、出金先口座の金融機関名・口座番号・名義人が対象となる。

さらに、顧客が申告した年収や金融資産、商品別資産情報、最終ログイン日も含まれる可能性がある。これとは別に部店・顧客コードとログインIDについては最大約1125万口座分が対象となる。なお、ここでいうログインIDは楽天IDとは異なる。

一方、楽天証券へのログインに必要なパスワードや暗証番号など、取引に必要な情報の漏えいは確認されていない。また、発表時点で本件に起因すると考えられる不正アクセスや不正取引も確認されていない。

楽天証券は、影響が確認された顧客の特定を完了しており、該当者には個別に連絡するとしている。

パスワードが漏れていなくても油断できない 狙われる顧客の資産情報

今回の事案で警戒したいのは、ログイン情報だけでなく、顧客の資産状況や出金先口座まで漏えいした可能性があることだ。

仮にこれらの情報が悪用されれば、顧客の氏名や口座情報を把握した上で、楽天証券や関係会社を装うフィッシングメールや電話を仕掛けることも考えられる。年収や金融資産、保有商品などを踏まえて投資家ごとに内容を変えた詐欺を仕掛けられるリスクもある。パスワードや暗証番号が漏れていないからといって、二次被害の可能性までなくなるわけではない。

楽天証券は顧客に対し、同社や関係会社を装う不審なメール、SMS、電話、郵送物への注意を呼び掛けている。同社から送信するメールにはURLを記載せず、電話で個人情報やログイン関連情報を尋ねることもない。不審な連絡を受けた場合は、記載されたURLにアクセスしたり、個人情報などを入力・回答したりしないよう求めた。

同社は、不正アクセスやフィッシング詐欺への耐性が高いパスキー認証によるログインの必須化を進めている。日々ログインする顧客の9割超が既に利用しているとし、未設定の顧客には設定を呼び掛けた。また、Webサイトへのログイン後、セキュリティ設定ページから各種取引や出金、サービスの一時的な利用停止を顧客自身で設定できると案内している。

ただし、パスキーは主に不正ログインやフィッシングへの対策であり、今回のような顧客情報そのものの漏えいを防ぐ対策とは異なる。認証の強化に加え、顧客情報をどこに保管し、誰がアクセスできるのかという管理も問われる。

特に今回、情報が漏えいした可能性があるのはテスト環境だった。テスト環境であっても実際の顧客情報を扱っていれば、本番環境と同様に厳格なアクセス制御や監視が必要になる。なぜテスト環境にこれほど多くの顧客情報が存在していたのか、どのような管理体制だったのかも、今後の調査で明らかにすべき点だ。

なお、システムのアップデートや障害調査では、本番環境に近い条件で動作を検証するため、実際の顧客データをテスト環境にコピーして利用するケースがある。人工的に生成したデータでは再現が難しい特殊な条件や、複雑なデータの組み合わせを検証するためだ。しかし本番環境とテスト環境を分離していても、顧客情報をコピーすれば、その保管先も情報漏えいのリスクにさらされる。

特に開発・テスト環境は、本番環境ほど厳格なアクセス制御や監視が適用されていない場合がある。攻撃者にとっては、本番環境より防御が手薄なテスト環境が侵入口になる可能性もある。実際、米連邦取引委員会（FTC）はUberの開発・テスト環境における不十分なアクセス制御などが、顧客情報への不正アクセスにつながった問題を指摘している。

こうしたリスクを抑える基本は、本番データをそのまま持ち込まず、氏名や住所などを別の値に置き換えるマスキングや匿名化、架空のデータを生成する合成データの利用だ。業務上の理由で本番データを使わざるを得ない場合も、利用目的や対象範囲を限定し、責任者の承認を得た上で、本番環境と同等のアクセス制御や監視を適用する必要がある。テスト終了後には、コピーしたデータをバックアップなども含めて確実に削除することも重要だ。

本番環境の防御を強化するだけでは、顧客情報を守り切れない。開発・テスト環境や委託先の環境も含め、どこに本番データが存在し、誰がアクセスできるのかを把握することが求められる。