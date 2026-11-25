国内でAI向けデータセンターの整備が進んでいるが、計算資源を確保しただけでAIサービスの創出につながるわけではない。その背景には、日本のIT産業が長年築いてきた分業構造や、ソフトウェア・運用を巡る課題がある。
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国内でAI向けデータセンターやGPU基盤の整備が進む一方、その計算資源を実際のサービスや事業価値につなげる「出口」が課題になっていることを前回取り上げました。なぜ「箱」が整っても、その上でAIサービスを生み出すことが難しいのでしょうか。
AIインフラを考える上で重要なのは、GPUやサーバを整備することと、それらを活用してAIサービスを開発・運用できる環境を整えることは、同じではないという点です。GPUはAIインフラを構成する一つの要素に過ぎません。
企業がGPUを活用してAIモデルを開発し、サービスとして継続的に提供するには、さまざまなソフトウェア基盤が必要です。計算資源を効率的に割り当てる仕組みや、モデルの学習・推論環境、データ管理、監視、セキュリティなどが挙げられます。こうした環境を継続的に運用する人材も欠かせません。
計算資源、ソフトウェア、AIモデル、業務・サービスという複数のレイヤーがつながって、初めてAIインフラは価値を生み出します。日本では、このレイヤー間をつなぐ部分に課題があると筆者は考えています。
今回は、日本のIT産業が長年築いてきた分業構造と、AI時代に重要性を増しているソフトウェア・運用という2つの側面から、計算基盤が整備されただけではAIサービスの創出に直結しない背景を考えてみます。
企業システムは、長年にわたって分業体制に支えられてきました。特に日本では、ユーザー企業がシステムの開発や運用をSIerなどの外部事業者に委託する形が広く定着しています。
例えば、システム開発を請け負うSIerを中心に、サーバなどのハードウェアを提供する企業、ネットワークを構築する企業、業務アプリケーションを開発する企業、システムを運用する企業などが、それぞれの専門領域を担当する形です。大規模な基幹システムを安定的に構築・運用する上で、この分業モデルは重要な役割を果たしてきました。
しかし、AIでは事情が異なります。AIはインフラを構築して終わりではありません。モデルを開発し、データを使って検証し、サービスへ組み込み、利用状況に応じて改善していく必要があります。そのため、インフラ、ソフトウェア、AIモデル、アプリケーションを切り離して考えることが難しくなっています。
ところが従来型の分業では、「GPUを調達するところまで」「インフラを構築するところまで」「モデルを開発するところまで」と、それぞれの責任範囲が分かれがちです。
その結果、「インフラは完成したが、その上のAI環境は誰が整備するのか」「AIモデルはできたが、誰が本番環境で継続的に運用するのか」「PoCは成功したが、誰が事業として責任を持つのか」といった隙間が生まれます。
個々のプレーヤーに問題があるわけではありません。むしろ、それぞれが専門領域を担ってきたからこそ、日本のITは高い品質を維持してきました。問題は、AIでは従来以上にレイヤーを横断して設計する必要があるのに、従来の役割分担がそのまま残っていることです。
もう一つの課題が、GPUとアプリケーションの間にあるソフトウェアと運用です。
GPUサーバを購入してデータセンターに設置しただけでは、企業の開発者がすぐにAIサービスを開発できるわけではありません。複数のユーザーやプロジェクトでGPUを共有するためのリソース管理、モデルの学習・推論環境、データ管理、監視などを含めたソフトウェア基盤が必要です。
こうした環境は、コンテナオーケストレーションツール「Kubernetes」をはじめとするOSS（オープンソースソフトウェア）を組み合わせて自社で構築することもできます。しかし、「作ることができる」と「継続的に運用できる」は別の問題です。複数のソフトウェアを組み合わせれば、バージョンアップや脆弱（ぜいじゃく）性への対応、障害発生時の原因切り分けなども必要になります。それにはAIだけでなく、クラウドネイティブ技術、ネットワーク、ストレージ、セキュリティなど、複数領域にまたがる知識が求められます。
十分な人材を確保できなければ、特定のエンジニアしか構成を理解していない状態になったり、運用負荷が高くなったりします。AIインフラの構築や維持そのものに多くの人材と時間を費やせば、本来注力すべきAIモデルやサービスの開発にリソースを割けません。前回取り上げた「箱」への投資だけでなく、その箱を継続的に使える状態にするソフトウェアと運用にも、同時に投資する必要があるのです。
こうした課題を背景に、米国を中心に存在感を高めてきたのが「ネオクラウド」と呼ばれる事業者です。ネオクラウドに厳密な定義があるわけではありませんが、一般には、生成AIをはじめとするGPUを使った処理に特化したクラウドサービスを提供する事業者を指します。
代表例としては、米国のCoreWeaveやCrusoe、欧州のNebius Group、Nscaleなどが挙げられます。日本でも、さくらインターネット、GMOインターネット、ハイレゾなどがAI向けGPUクラウドサービスを展開しています。
では、単純な「GPUクラウド」と何が違うのでしょうか。重要なのは、GPUというハードウェアだけを提供するのではなく、AI開発者がGPUを実際に使うために必要な環境まで含めてサービス化するという発想です。利用者からすれば、必要なのは「NVIDIAのGPUを8基借りること」そのものではありません。本当に実現したいのは、「このAIモデルを学習したい」「このモデルを大量のユーザーに提供したい」「推論処理を安定して動かしたい」といったことです。
そこで、GPU、ストレージ、ネットワーク、Kubernetesなどのソフトウェア基盤をあらかじめ組み合わせ、AIワークロードに最適化した環境として提供する。本稿では、ネオクラウドを「GPUを貸す」だけでなく、「AIを動かせる環境を提供する」方向へクラウドサービスを発展させたモデルとして捉えます。
この違いは、AIインフラの「出口」を考える上でも重要です。GPUだけを提供された場合、ユーザー企業はその上に必要な環境を自分たちで構築しなければなりません。
一方、AIを開発・運用するための共通基盤までサービスとして提供されれば、企業はインフラ構築そのものに割く時間を減らし、その上で何を開発するかに集中できます。
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