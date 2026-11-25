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国内でAI向けデータセンターやGPU基盤の整備が進む一方、その計算資源を実際のサービスや事業価値につなげる「出口」が課題になっていることを前回取り上げました。なぜ「箱」が整っても、その上でAIサービスを生み出すことが難しいのでしょうか。

AIインフラを考える上で重要なのは、GPUやサーバを整備することと、それらを活用してAIサービスを開発・運用できる環境を整えることは、同じではないという点です。GPUはAIインフラを構成する一つの要素に過ぎません。

企業がGPUを活用してAIモデルを開発し、サービスとして継続的に提供するには、さまざまなソフトウェア基盤が必要です。計算資源を効率的に割り当てる仕組みや、モデルの学習・推論環境、データ管理、監視、セキュリティなどが挙げられます。こうした環境を継続的に運用する人材も欠かせません。

計算資源、ソフトウェア、AIモデル、業務・サービスという複数のレイヤーがつながって、初めてAIインフラは価値を生み出します。日本では、このレイヤー間をつなぐ部分に課題があると筆者は考えています。

今回は、日本のIT産業が長年築いてきた分業構造と、AI時代に重要性を増しているソフトウェア・運用という2つの側面から、計算基盤が整備されただけではAIサービスの創出に直結しない背景を考えてみます。

日本のITを支えてきた「分業」が、AIでは壁になる？

企業システムは、長年にわたって分業体制に支えられてきました。特に日本では、ユーザー企業がシステムの開発や運用をSIerなどの外部事業者に委託する形が広く定着しています。

例えば、システム開発を請け負うSIerを中心に、サーバなどのハードウェアを提供する企業、ネットワークを構築する企業、業務アプリケーションを開発する企業、システムを運用する企業などが、それぞれの専門領域を担当する形です。大規模な基幹システムを安定的に構築・運用する上で、この分業モデルは重要な役割を果たしてきました。

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