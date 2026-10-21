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生成AIの急速な普及を背景に、世界中でAIインフラへの投資が拡大しています。日本でも、GPUをはじめとする計算資源の確保や、AI向けデータセンターの整備が相次いでいます。

こうした動きを後押ししているのが、国による支援です。経済産業省は経済安全保障の観点から、生成AIの開発に必要となる計算資源を国内に確保するため、GPUクラウドサービスなどの整備を支援してきました。これまで、さくらインターネットやKDDI、GMOインターネットグループ、ソフトバンクなどの供給確保計画を認定し、国内のAI計算基盤の整備を後押ししています。さらに、生成AIの開発力強化と社会実装を目的とする「GENIAC」でも、国内のAIモデル開発者に対する計算資源の提供支援を継続しています。

一方、実際のITビジネスの現場では、「GPUを確保したものの、それを何に使えばいいのか」「PoCはできたが、本番サービスに移行できない」といった課題も聞かれます。

AIを動かすための「箱」は整いつつあります。しかし、その上でどのようなサービスを動かし、どのような事業価値を生み出すのかという「出口」は、同じスピードで整備されているでしょうか。

本章では、日本のAIインフラ投資の現在地を整理するとともに、他国との違いも踏まえながら、整備された計算資源を実際のサービスや産業につなげていくために何が必要なのかを考えていきます。

本稿ではまず、日本で進むAIインフラ整備を振り返りながら、「インフラを整備すること」と「AIによって価値を生み出すこと」の間にあるギャップを考えます。

国内で相次ぐAIデータセンター・GPU基盤への投資

まず押さえておきたいのは、日本でAIインフラの整備そのものが遅れているわけではないということです。

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