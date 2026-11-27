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生成AIは業務効率化のツールにとどまらず、企業の業務プロセスやマーケティング活動全体を変革する基盤へと進化している――。大手広告会社の電通は、こう指摘する。企業が生成AIを事業成長や顧客体験の向上につなげるには、生成AIの実装や業務改善だけではなく、自社の成長戦略を見据えた包括的な視点が必要になると同社はみる。

こうした中、電通は電通デジタル、電通総研、イグニション・ポイントのグループ3社と共同で、国内電通グループにおいてGoogleの生成AIツール「Gemini Enterprise」の活用を推進することにした。事業のさまざまな領域におけるAI活用の基盤としてGemini Enterpriseを生かす。これによりセキュリティを確保した上で社内データを横断的に活用できるようにする。

Gemini Enterpriseを使いこなすFDE・FDMをどう育てる？

加えて電通は、Gemini Enterpriseの活用を通じて、クライアントの事業変革を現場で支援する実践型人材「FDE」（Forward Deployed Engineer）および「FDM」（Forward Deployed Marketer）を育成する。この方針を具体化するために同社は3社と共に、国内電通グループの約3000人を対象にしたFDE・FDMのスキル開発プログラムを開始することを、2026年10月に明らかにした。

FDE・FDMという“現場特化型”の生成AI人材3000人を、どのようなプログラムで育成し、Gemini Enterpriseを実際の業務フローにどう組み込むのか。具体的な取り組みの内容を見ていこう。

プログラムでは、約3000人にGemini Enterpriseの実践的な活用方法から、業務フローへの組み込み方まで習得してもらう。単なる生成AI技術の習得にとどまらず、マーケティングや事業活動の現場で課題を捉えて、生成AIを活用した事業変革プロジェクトを自らけん引できる高度AI人材の育成を目指す。 クライアントの現場に入り込み、伴走しながら生成AIを活用した事業変革プロジェクトを推進する人材として、FDEを育成する。事業・マーケティング戦略の構想やインサイト発掘、クリエイティブ（広告などの制作物）の生成・効果検証、クライアントの日常業務への生成AIの組み込みまでの各フェーズで、国内電通グループの専門性を生かしながらGemini Enterpriseを活用できるようにする。 国内電通グループは、約3000人がFDE・FDMのスキルを身に付けることで、生成AIの実装や業務改善にとどまらない、クライアントの事業成長に向けた支援体制の強化を図る。生成AIの活用を戦略構想から日常業務への組み込みまで、クライアントの現場課題に即して一貫して支援できる人材を育てることで、クライアントの事業成果の創出につなげる。 今後も国内電通グループは、Gemini EnterpriseをはじめとするGoogleのAIツールの活用を推進する。こうした取り組みを通じて、人の知とAIの知を掛け合わせてクライアントや社会の成長に貢献するという、独自のAI戦略「AI For Growth」を推進する考えだ。 本稿は、電通が2026年10月14日に公開したプレスリリースを基に作成しました。