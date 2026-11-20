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東京ガスのグループ内のシステム構築や維持管理は、同社のIT子会社である東京ガスｉネットのプロジェクトマネジャー（以下、PM）が担っている。熟練PMの退職や人手不足が進み、若い世代も会社を離れることがある中で、熟練PMから引き継ぐべき「暗黙知」を継承しにくい状況にあった。

暗黙知は、熟練者の経験や思考プロセスなど個人に依存した知見を指す。人材不足や世代交代が進む中、その継承は企業にとって重要な経営課題になっている。東京ガスｉネットでは、プロジェクトマネジメントの品質を維持・向上させるために、暗黙知を抽出して次世代のPMに継承することが重要な課題となっていた。

熟練PMのノウハウをどう引き出す？ 東京ガスｉネットが選んだ“意外な手法”

熟練PMの暗黙知を組織の資産として継承し、人材育成に生かす仕組みの実現に向けて、東京ガスｉネットは生成AIとの面談を通じて、熟練PMの暗黙知を抽出・蓄積する仕組みを導入した。単なるチャットではない、生成AIによる「深掘り面談」を実現したという。それはどのようなものなのか。

東京ガスｉネットは熟練PMとの面談に、日立ソリューションズの「面談支援AIサービス」を導入した（図）。面談支援AIサービスは、AIが会話形式で質問して面談を進めるサービスだ。深掘り質問の検討と暗黙知の蓄積には、Allganizeの生成AI活用サービス「Alli LLM App Market」を、日立ソリューションズを通じて導入した。 図 東京ガスｉネットが導入した、熟練PMの暗黙知を蓄積する仕組み（出典：日立ソリューションズのプレスリリース）《クリックで拡大》 Alli LLM App Marketは、社内文書やデータベースを検索して回答を生成する独自のRAG（検索拡張生成）と、業務別の生成AIアプリケーション、特定の業務を自律的に処理するAIエージェントを標準で備える。生成AIアプリケーションとAIエージェントは、ノーコードで業務に合わせてカスタマイズできる。 熟練PMとの面談の流れはこうだ。基本的には面談支援AIサービスが質問を出し、熟練PMが回答する。回答に暗黙知の手掛かりとなる部分があれば、Alli LLM App Marketが深掘りする質問を考えて、面談支援AIサービスを通じて熟練PMに投げ掛ける。Alli LLM App Marketは、質疑応答をテキスト化したものを読み込んで暗黙知を蓄積し、ナレッジベースを構築する。 東京ガスｉネットは、プロジェクトマネジメントの知識体系「PMBOK」（Project Management Body of Knowledge）の12個の原理・原則をベースに面談のシナリオを作成し、PMが遭遇し得る想定場面を質問に反映した。経験の浅いPMの作成したプロジェクト計画書をレビューする仕組みや、面談結果からPMのスキルをスコア化する仕組みも用意した。 今回の取り組みを進める際、東京ガスｉネットは複数のベンダーに相談したものの、生成AIで何ができるかを示すベンダーはあっても、暗黙知を集める「入り口」まで含めて提案したのは日立ソリューションズだけだったという。面談という暗黙知の収集方法に、幅広い用途への汎用（はんよう）性を感じたことも、日立ソリューションズからの提案を選ぶ後押しになった。 50〜60分の面談で熟練PMの暗黙知を蓄積 面談支援AIサービスを使った面談では、一般的には知見をなかなか話してもらえず、15〜20分で終わることもあると日立ソリューションズは説明する。東京ガスｉネットでは、面談に協力した熟練PMが50〜60分にわたって話し、暗黙知を十分に抽出できたという。PMが遭遇し得る想定場面を反映した質問が、PMの関心を引いたと日立ソリューションズはみる。 経験の浅いPMは、プロジェクト計画書をレビューする仕組みを利用して、熟練PMの知見に基づく指摘やアドバイスを受けられるようになった。面談結果のスコア化の仕組みを使うことで、自身の強みや課題、次に取るべきアクションの把握も容易になった。これらの仕組みを利用したPMからは、自身を見つめ直して課題や強みを明確にして、具体的な行動や成長につなげられたとの声が上がっているという。 東京ガスｉネットは今後、プロジェクトマネジメントでの本仕組みの活用を拡大する。暗黙知の継承が課題になっている他の業務への展開も検討中だ。東京ガスグループ内での活用拡大に向けては、AIエージェントによるスキル評価や人材育成、業務品質の向上への活用も考えている。 本稿は、日立ソリューションズが2026年10月14日に公開したプレスリリースおよび導入事例を基に作成しました。