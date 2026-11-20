熟練者が退職した後も、プロジェクト管理の経験や判断基準を組織に残すにはどうすればよいのか。東京ガスｉネットが実践した、暗黙知を組織の資産に変える実践手法と、具体的なシステム構成を整理する。
この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。
東京ガスのグループ内のシステム構築や維持管理は、同社のIT子会社である東京ガスｉネットのプロジェクトマネジャー（以下、PM）が担っている。熟練PMの退職や人手不足が進み、若い世代も会社を離れることがある中で、熟練PMから引き継ぐべき「暗黙知」を継承しにくい状況にあった。
暗黙知は、熟練者の経験や思考プロセスなど個人に依存した知見を指す。人材不足や世代交代が進む中、その継承は企業にとって重要な経営課題になっている。東京ガスｉネットでは、プロジェクトマネジメントの品質を維持・向上させるために、暗黙知を抽出して次世代のPMに継承することが重要な課題となっていた。
熟練PMの暗黙知を組織の資産として継承し、人材育成に生かす仕組みの実現に向けて、東京ガスｉネットは生成AIとの面談を通じて、熟練PMの暗黙知を抽出・蓄積する仕組みを導入した。単なるチャットではない、生成AIによる「深掘り面談」を実現したという。それはどのようなものなのか。
東京ガスｉネットは熟練PMとの面談に、日立ソリューションズの「面談支援AIサービス」を導入した（図）。面談支援AIサービスは、AIが会話形式で質問して面談を進めるサービスだ。深掘り質問の検討と暗黙知の蓄積には、Allganizeの生成AI活用サービス「Alli LLM App Market」を、日立ソリューションズを通じて導入した。
Alli LLM App Marketは、社内文書やデータベースを検索して回答を生成する独自のRAG（検索拡張生成）と、業務別の生成AIアプリケーション、特定の業務を自律的に処理するAIエージェントを標準で備える。生成AIアプリケーションとAIエージェントは、ノーコードで業務に合わせてカスタマイズできる。
熟練PMとの面談の流れはこうだ。基本的には面談支援AIサービスが質問を出し、熟練PMが回答する。回答に暗黙知の手掛かりとなる部分があれば、Alli LLM App Marketが深掘りする質問を考えて、面談支援AIサービスを通じて熟練PMに投げ掛ける。Alli LLM App Marketは、質疑応答をテキスト化したものを読み込んで暗黙知を蓄積し、ナレッジベースを構築する。
東京ガスｉネットは、プロジェクトマネジメントの知識体系「PMBOK」（Project Management Body of Knowledge）の12個の原理・原則をベースに面談のシナリオを作成し、PMが遭遇し得る想定場面を質問に反映した。経験の浅いPMの作成したプロジェクト計画書をレビューする仕組みや、面談結果からPMのスキルをスコア化する仕組みも用意した。
今回の取り組みを進める際、東京ガスｉネットは複数のベンダーに相談したものの、生成AIで何ができるかを示すベンダーはあっても、暗黙知を集める「入り口」まで含めて提案したのは日立ソリューションズだけだったという。面談という暗黙知の収集方法に、幅広い用途への汎用（はんよう）性を感じたことも、日立ソリューションズからの提案を選ぶ後押しになった。
面談支援AIサービスを使った面談では、一般的には知見をなかなか話してもらえず、15〜20分で終わることもあると日立ソリューションズは説明する。東京ガスｉネットでは、面談に協力した熟練PMが50〜60分にわたって話し、暗黙知を十分に抽出できたという。PMが遭遇し得る想定場面を反映した質問が、PMの関心を引いたと日立ソリューションズはみる。
経験の浅いPMは、プロジェクト計画書をレビューする仕組みを利用して、熟練PMの知見に基づく指摘やアドバイスを受けられるようになった。面談結果のスコア化の仕組みを使うことで、自身の強みや課題、次に取るべきアクションの把握も容易になった。これらの仕組みを利用したPMからは、自身を見つめ直して課題や強みを明確にして、具体的な行動や成長につなげられたとの声が上がっているという。
東京ガスｉネットは今後、プロジェクトマネジメントでの本仕組みの活用を拡大する。暗黙知の継承が課題になっている他の業務への展開も検討中だ。東京ガスグループ内での活用拡大に向けては、AIエージェントによるスキル評価や人材育成、業務品質の向上への活用も考えている。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.