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本連載では、「Microsoft SQL Server（以下、SQL Server）」で使用可能な動的管理ビューについて、動作概要や出力内容などを紹介していきます。今回は動的管理ビュー「sys.dm_exec_function_stats」における、キャッシュされた関数の実行統計に関する情報の出力について解説します。対応バージョンは、SQL Server 2016以降です。
SQL Serverはメモリの状況を確認しながら実行した関数の実行プランや実行統計をキャッシュしています。「sys.dm_exec_function_stats」を実行すると、キャッシュされた関数の実行統計に関する情報を出力します。
|列名
|データ型
|説明
|database_id
|int
|関数が存在するデータベースID
|object_id
|int
|関数のオブジェクトID
|type
|char（2）
|オブジェクトの種類
|type_desc
|nvarchar（60）
|オブジェクトの種類の説明
|sql_handle
|varbinary（64）
|クエリの識別子
|plan_handle
|varbinary（64）
|プランの識別子
|cached_time
|datetime
|関数がキャッシュに追加された時刻
|last_execution_time
|datetime
|関数が最後に実行された時刻
|execution_count
|bigint
|関数が最後にコンパイルされてから実行された回数
|total_worker_time
|bigint
|コンパイル後にこの関数の実行で消費されたマイクロ秒単位のCPU時間の合計
|last_worker_time
|bigint
|関数が最後に実行されたときに消費されたマイクロ秒単位のCPU時間の合計
|min_worker_time
|bigint
|この関数が1回の実行で消費した最小のマイクロ秒単位のCPU時間の合計
|max_worker_time
|bigint
|この関数が1回の実行で消費した最大のマイクロ秒単位のCPU時間の合計
|total_physical_reads
|bigint
|コンパイル後にこの関数の実行で行われた物理読み取りの合計数
|last_physical_reads
|bigint
|関数が最後に実行されたときに実行された物理読み取りの数
|min_physical_reads
|bigint
|この関数が1回の実行で行われた物理読み取りの最小数
|max_physical_reads
|bigint
|この関数が1回の実行で行われた物理読み取りの最大数
|total_logical_writes
|bigint
|コンパイル後にこの関数の実行によって実行された論理書き込みの合計数
|last_logical_writes
|bigint
|前回プランが実行されたときにダーティになったバッファープールページの数
|min_logical_writes
|bigint
|この関数が1回の実行で行われた論理書き込みの最小数
|max_logical_writes
|bigint
|この関数が1回の実行で行われた論理書き込みの最大数
|total_logical_reads
|bigint
|コンパイル後にこの関数の実行で行われた論理読み取りの合計数
|last_logical_reads
|bigint
|関数が最後に実行されたときに実行された論理読み取りの数
|min_logical_reads
|bigint
|この関数が1回の実行で行われた論理読み取りの最小数
|max_logical_reads
|bigint
|この関数が1回の実行で行われた論理読み取りの最大数
|total_elapsed_time
|bigint
|この関数の実行完了までのマイクロ秒単位の経過時間の合計
|last_elapsed_time
|bigint
|最後に完了したこの関数の実行のマイクロ秒単位の経過時間の合計
|min_elapsed_time
|bigint
|この関数の実行完了までの最小のマイクロ秒単位の経過時間の合計
|max_elapsed_time
|bigint
|この関数の実行完了までの最大のマイクロ秒単位の経過時間の合計
|total_page_server_reads
|bigint
|コンパイル後にこの関数の実行によって実行されたページサーバの読み取りの合計数
|last_page_server_reads
|bigint
|関数が最後に実行されたときに実行されたページサーバの読み取り回数
|min_page_server_reads
|bigint
|この関数が1回の実行で行われたページサーバの読み取りの最小数
|max_page_server_reads
|bigint
|この関数が1回の実行で行われたページサーバの読み取りの最大数
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