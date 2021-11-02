連載
» 2021年11月02日 05時00分 公開

キャッシュされた関数の実行統計に関する情報を出力するSQL Server動的管理ビューレファレンス（57）

「Microsoft SQL Server」が稼働するデータベースシステムを運用する管理者に向け、「動的管理ビュー」の活用を軸にしたトラブル対策のためのノウハウを紹介していきます。今回は、キャッシュされた関数の実行統計に関する情報の出力について解説します。

[椎名武史，＠IT]

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SQL Server動的管理ビュー一覧

　本連載では、「Microsoft SQL Server（以下、SQL Server）」で使用可能な動的管理ビューについて、動作概要や出力内容などを紹介していきます。今回は動的管理ビュー「sys.dm_exec_function_stats」における、キャッシュされた関数の実行統計に関する情報の出力について解説します。対応バージョンは、SQL Server 2016以降です。

概要

　SQL Serverはメモリの状況を確認しながら実行した関数の実行プランや実行統計をキャッシュしています。「sys.dm_exec_function_stats」を実行すると、キャッシュされた関数の実行統計に関する情報を出力します。

出力内容

列名 データ型 説明
database_id int 関数が存在するデータベースID
object_id int 関数のオブジェクトID
type char（2） オブジェクトの種類
type_desc nvarchar（60） オブジェクトの種類の説明
sql_handle varbinary（64） クエリの識別子
plan_handle varbinary（64） プランの識別子
cached_time datetime 関数がキャッシュに追加された時刻
last_execution_time datetime 関数が最後に実行された時刻
execution_count bigint 関数が最後にコンパイルされてから実行された回数
total_worker_time bigint コンパイル後にこの関数の実行で消費されたマイクロ秒単位のCPU時間の合計
last_worker_time bigint 関数が最後に実行されたときに消費されたマイクロ秒単位のCPU時間の合計
min_worker_time bigint この関数が1回の実行で消費した最小のマイクロ秒単位のCPU時間の合計
max_worker_time bigint この関数が1回の実行で消費した最大のマイクロ秒単位のCPU時間の合計
total_physical_reads bigint コンパイル後にこの関数の実行で行われた物理読み取りの合計数
last_physical_reads bigint 関数が最後に実行されたときに実行された物理読み取りの数
min_physical_reads bigint この関数が1回の実行で行われた物理読み取りの最小数
max_physical_reads bigint この関数が1回の実行で行われた物理読み取りの最大数
total_logical_writes bigint コンパイル後にこの関数の実行によって実行された論理書き込みの合計数
last_logical_writes bigint 前回プランが実行されたときにダーティになったバッファープールページの数
min_logical_writes bigint この関数が1回の実行で行われた論理書き込みの最小数
max_logical_writes bigint この関数が1回の実行で行われた論理書き込みの最大数
total_logical_reads bigint コンパイル後にこの関数の実行で行われた論理読み取りの合計数
last_logical_reads bigint 関数が最後に実行されたときに実行された論理読み取りの数
min_logical_reads bigint この関数が1回の実行で行われた論理読み取りの最小数
max_logical_reads bigint この関数が1回の実行で行われた論理読み取りの最大数
total_elapsed_time bigint この関数の実行完了までのマイクロ秒単位の経過時間の合計
last_elapsed_time bigint 最後に完了したこの関数の実行のマイクロ秒単位の経過時間の合計
min_elapsed_time bigint この関数の実行完了までの最小のマイクロ秒単位の経過時間の合計
max_elapsed_time bigint この関数の実行完了までの最大のマイクロ秒単位の経過時間の合計
total_page_server_reads bigint コンパイル後にこの関数の実行によって実行されたページサーバの読み取りの合計数
last_page_server_reads bigint 関数が最後に実行されたときに実行されたページサーバの読み取り回数
min_page_server_reads bigint この関数が1回の実行で行われたページサーバの読み取りの最小数
max_page_server_reads bigint この関数が1回の実行で行われたページサーバの読み取りの最大数

動作例

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